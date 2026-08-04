Richard Cocciante : son précieux compositeur Jean‑Paul Dréau est décédé

Jean-Paul Dréau , compositeur connu pour avoir signé le succès « Le Coup de soleil » interprété par Richard Cocciante, est décédé dimanche 2 août à l’âge de 73 ans des suites d’une embolie pulmonaire. Né en 1953 à Oran et élevé à Viroflay, il a laissé une empreinte durable dans la chanson française, notamment par son travail aux côtés d’artistes de premier plan et les hommages nombreux qui ont suivi l’annonce de son décès.

Issu d’une génération pour qui la musique a rapidement occupé une place centrale, Jean-Paul Dréau s’est fait connaître par des collaborations marquantes. Outre le titre devenu tube pour Richard Cocciante, il a participé à d’autres projets importants : il est notamment crédité comme co-auteur du septième album de Michel Polnareff, Bulles. Sa carrière l’a ainsi placé auprès de figures majeures de la scène française, contribuant à des morceaux qui ont rencontré un large public.

Le titre « Le Coup de soleil » occupe une place particulière dans son parcours. Richard Cocciante, évoquant ce morceau lors d’un passage au JT de 13 heures de France Info, a raconté l’origine intime de la chanson : « Ma nana était partie aux États-Unis et j’étais malheureux comme une pierre ». Il a également expliqué comment il avait cherché à apporter une touche personnelle à l’interprétation, en travaillant notamment la montée d’octave du dernier couplet : « La chanson était plutôt statique, et je me suis dit ‘mais à la fin peut-être que je peux essayer de faire quelque chose qui m’appartient' ».

Réactions et hommages

Les messages de soutien et d’hommage ont afflué après l’annonce du décès de Jean-Paul Dréau. Sa compagne, Anik, a publié une photo de famille prise quelques heures avant le drame, accompagnée d’un texte chargé d’émotion : « Nous ne savions pas que plus tard, dans la nuit, le destin avait décidé de nous séparer, que rien ne pourrait l’en empêcher, ni les efforts désespérés de nos amis du village venus à la hâte pour te soutenir au beau milieu de la nuit, ni les efforts des secours médicaux, ni mes prières, ni celles de ton fils… ».

Plusieurs personnalités du monde musical ont également réagi. Le producteur Valéry Zeitoun s’est exprimé en reprenant une image liée au titre phare de Dréau et Cocciante : « C’est un drôle de coup que tu nous fais de te barrer comme ça sur la pointe des pieds. En même temps avoir écrit « le coup de soleil » et tirer sa révérence un 3 août au cœur de l’été, ça ressemble bien à ton sens de l’humour ».

Outre ces témoignages, le décès a suscité des hommages plus larges au sein du milieu musical français, rappelant l’impact des compositions auxquelles Jean-Paul Dréau a contribué et la place qu’il occupait auprès d’artistes de renom.