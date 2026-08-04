Oli confronté à un cambrioleur pendant un rendez‑vous chez elle

Olivio Ordonez , dit Oli du duo Bigflo & Oli, a raconté dans une vidéo publiée par McFly et Carlito un rendez-vous amoureux qui a viré au cauchemar lorsqu’un cambrioleur s’est introduit chez sa partenaire. Ce récit, partagé en ligne, décrit une soirée qui commençait de façon intime et s’est subitement transformée en confrontation, avec des effets matériels immédiats et une réaction physique de l’artiste pour intervenir.

Selon le témoignage d’Oli, la scène s’est déroulée lors de sa première visite au domicile de la jeune femme qu’il fréquentait. Alors qu’ils s’embrassaient dans la cuisine et s’apprêtaient à rejoindre la chambre, il a entendu un bruit qui l’a tout de suite alerté. Il rapporte avoir découvert que la jeune femme était en train d’être cambriolée précisément ce soir-là.

Oli a expliqué qu’il a décidé d’intervenir pour ne pas paraître lâche aux yeux de sa partenaire naissante. Dans son récit, il décrit une course après le malfaiteur et le sentiment ambivalent qui l’a traversé, entre volonté de se montrer courageux et conscience de ses propres limites face à une situation dangereuse.

Dans ses propos, Oli relate : « Je datais une meuf. Je suis chez elle, on est en train de s’embrasser et tout… les supers moments du début, on est dans la cuisine, on va commencer à aller dans sa chambre, on s’embrasse et là, j’entends un bruit ». Il ajoute ensuite : « Elle se faisait cambrioler le soir où je venais chez elle pour la première fois. »

Décrivant sa réaction, l’artiste admet ne pas se considérer comme exceptionnellement courageux dans ce type de situation, mais précise qu’il a néanmoins décidé d’agir : « Là, tu te sens des couilles énormes, tu as envie de faire le beau alors que je ne suis pas un mec hyper courageux sur ces trucs-là. Je suis sorti et le gars avait ma doudoune, mon ordi, mon sac », a-t-il raconté.

Oli indique avoir poursuivi le voleur et, selon son récit, « par chance, il serait tout de même parvenu à ‘attraper’ le malfaiteur ». Il n’a pas détaillé davantage les circonstances de l’interpellation ni les suites immédiatement administratives ou judiciaires de l’affaire dans la vidéo.

Le récit, diffusé via la chaîne de McFly et Carlito, a suscité des réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes ayant salué le caractère intense et mémorable de l’anecdote. Un commentaire cité dans le compte rendu du témoignage disait : « Ça promet d’être une histoire mémorable, merci de la partager ». Le partage de cette anecdote par Oli illustre la façon dont des moments privés peuvent être relayés et commentés publiquement lorsqu’ils sont racontés par des personnalités du monde du divertissement.