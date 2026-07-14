Patrick Bruel : son fils Léon Hesby choisi pour une série Netflix

Léon HesbyHeartbreak High sur Netflix, une information relayée par Télé Star le 13 juillet 2026 et confirmée par l’intéressé sur les ondes de Radio RCJ.

À l’aube de ses 21 ans, le jeune artiste multiplie les apparitions publiques et les projets musicaux. Ces dernières semaines, il s’est produit dans la cour du Théâtre Raymond Kabbaz au Lycée français de Beverly Hills lors de la Fête de la musique et a assuré la première partie de Marine, la gagnante de la douzième édition de la Star Academy, au festival des Sables d’Olonne. Selon les informations publiées, son single a ainsi trouvé un nouvel écho à l’international.

L’information concernant l’intégration de « 1, 2, 3 » dans la série australienne a été confirmée par Léon Hesby lui‑même le 29 juin sur Radio RCJ. « Ça s’était super bien passé ! La chanson a bien marché, elle a fini après sur une série Netflix en Australie. Sur un remake de Hartley cœur à vif en Australie, qui s’appelle Heartbreak High et ça a donné une première vie à la chanson en Australie », a‑t‑il déclaré.

Le single choisi pour la série australienne et des ambitions d’acteur

Le relais médiatique de Télé Star précise que l’exposition sur une production Netflix australienne a contribué à amplifier la diffusion du titre hors de l’Hexagone. Cette percée intervient alors que Léon Hesby se dit prêt à diversifier sa carrière, en visant notamment le métier d’acteur.

Le jeune artiste a indiqué vouloir passer des castings pour tenter une transition vers le jeu d’acteur. Il a évoqué sa formation à la Lee Strasberg Institute de Los Angeles, où il a suivi des cours comprenant des ateliers de voix et une approche dite « méthode » : « C’est l’école des méthodes d’acteur et il y a un processus pour comprendre le personnage par le corps et par l’esprit », a‑t‑il expliqué sur Radio RCJ.

La trajectoire de Léon Hesby s’inscrit par ailleurs dans un contexte familial médiatisé. Son père, l’artiste Patrick Bruel, fait l’objet d’accusations de viols et d’agressions sexuelles, des démêlés judiciaires qui ont été largement couverts par la presse. Le jeune homme, selon les informations disponibles, poursuit cependant ses projets artistiques et multiplie les étapes de promotion et de formation.

Sur la base des éléments publiés par les médias cités, Léon Hesby continue d’enchaîner concerts, diffusions et démarches pour intégrer le cinéma et la télévision, en s’appuyant sur sa formation et les retombées liées à la présence de sa musique dans une série diffusée sur Netflix.