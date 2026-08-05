Patrick Bruel confronté à une réalisatrice et à des fans qui ne veulent plus assister à son concert

Patrick Bruel se retrouve au centre d’une polémique après la publication en mars d’une enquête de Mediapart dans laquelle plusieurs femmes affirment avoir été victimes de violences sexuelles entre 1992 et 2019. Placé en garde à vue puis mis en examen, le chanteur a été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec des obligations strictes, tandis que l’affiche de son concert annoncé au Zénith de Paris pour octobre affiche désormais complet, provoquant une vive réaction d’artistes et de spectateurs.

Dans le reportage publié au printemps, plusieurs témoins ont pris la parole pour détailler des faits qu’ils situent sur une période allant de 1992 à 2019. Ces témoignages ont entraîné le dépôt de plaintes et, selon les éléments rendus publics, des procédures judiciaires ont été engagées à l’encontre de l’artiste. Le retentissement de ces révélations a conduit d’autres personnes à s’exprimer publiquement et a affecté l’organisation de certains événements où Patrick Bruel devait se produire.

Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel a été entendu par les services de police et placé en garde à vue avant d’être mis en examen. Il a ensuite été relâché, mais soumis à un contrôle judiciaire comportant plusieurs mesures : une caution de 500 000 euros, l’interdiction de quitter le territoire, l’obligation de ne pas contacter les plaignantes, l’interdiction de fréquenter les salons de massage et la prescription de soins psychologiques.

Un concert affiché complet malgré la polémique

Au-delà des audiences en justice, la vie artistique de l’artiste a connu des secousses : certaines représentations théâtrales ont été écourtées, la tournée des festivals a été annulée et plusieurs dates ont été modifiées. Pourtant, des concerts programmés à l’automne, dont une date au Zénith de Paris en octobre, sont maintenus et ont vu leurs billets vendus intégralement. L’annonce d’un affichage « complet » pour cette date a suscité indignation et réactions publiques.

Parmi les voix qui se sont élevées, celle de la comédienne et réalisatrice Andréa Bescond a été relayée largement. En mars, elle avait déjà dénoncé publiquement le comportement reproché au chanteur et demandé à ce que les accusations ne soient pas banalisées. Suite à l’annonce du concert sold-out, elle a publié un long message sur Instagram pour exprimer sa colère.

Dans son message, Andréa Bescond écrit notamment : « Notre pays est la patrie de la culture du viol, c’est là où tu as de la chance », s’adressant directement à l’artiste. Elle souligne que de nombreuses femmes avaient réservé leurs places avant la révélation de l’affaire et se sentent aujourd’hui trahies. Elle interpelle Patrick Bruel en lui demandant de revenir sur sa décision de maintenir sa tournée, évoquant la nécessité d’annuler et de rembourser les billets.

Andréa Bescond ajoute : « Ces femmes aujourd’hui se sentent trahies, croient les personnes qui témoignent contre toi et ne veulent plus assister à ton concert… Vas-tu maintenir tes dates de ta tournée ‘Alors regarde 35’ partout en France et encaisser cet argent malgré les sièges vides et l’immense déception de tes fans ? » et conclut dans son post par ces mots : « La décence voudrait que tu annules et que tu rembourses. Tu leur dois bien ça. Mais sais-tu ce qu’est la décence ? »