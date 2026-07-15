Rachida Dati réunit Chantal Goya, Michèle Torr et Julie Pietri pour une remise de distinction

Damien Nougarède a reçu les insignes de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres lors d’une cérémonie organisée à la mairie du VIIe arrondissement de Paris, en présence de personnalités du monde de la chanson. La décoration lui a été remise par Rachida Dati , et plusieurs artistes — dont Chantal Goya , Michèle Torr et Julie Pietri — étaient présents pour saluer son engagement professionnel au service de la scène musicale et du spectacle.

La cérémonie a rassemblé un parterre d’artistes et de professionnels. Outre ceux déjà cités, ont assisté à l’événement des noms tels que Hugues Aufray, Gilbert Montagné, Hervé Vilard, Salomé de Bahia, Danièle Gilbert et Danièle Evenou. Selon un message publié sur X par le journaliste AFP Jean-François Guyot, la remise des insignes s’est déroulée en présence de nombreux intervenants, témoignant de la reconnaissance affichée envers le travail de production et d’accompagnement mené par Damien Nougarède.

Professionnel de la production et de la gestion d’artistes, Damien Nougarède est à la tête du Groupe Backstage, structure présentée comme dédiée à l’accompagnement des artistes, à la production de spectacles et au développement de projets liés à l’image. D’après les informations disponibles publiquement, son parcours professionnel remonte à la création de l’Agence NMC en 2006, puis à l’extension de ses activités au sein du Groupe Backstage au fil des années.

Rachida Dati honore Damien Nougarède

La distinction remise par Rachida Dati vise à reconnaître l’implication de Damien Nougarède dans l’organisation d’événements, la promotion d’artistes et la production de spectacles. Le parcours évoqué lors de la cérémonie comprend des collaborations et des projets déployés dans des salles de diffusion variées, allant de lieux populaires à des scènes renommées telles que l’Olympia et le Palais des Congrès de Paris.

Le Groupe Backstage, tel que présenté dans les éléments disponibles, a porté des activités au-delà des frontières françaises. Le champ d’intervention mentionné comprend des expériences professionnelles au Liban, en Russie, au Canada, en Géorgie, en Guadeloupe et en République démocratique du Congo, ainsi que dans plusieurs pays européens. Ces développements internationaux figurent parmi les réalisations mises en avant lors de la remise de la décoration.

La remise de l’insigne de Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres s’inscrit, selon les éléments publiés, dans une trajectoire professionnelle engagée depuis près de deux décennies et centrée sur la promotion et la production au service des artistes et des spectacles.