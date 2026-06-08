Jenifer sort une reprise de Dalida en collaboration avec Barbara Butch

Jenifer a annoncé le 1er juin son retour en studio avec une photo publiée depuis l’enregistrement aux côtés de la DJ Barbara Butch , accompagnée de la légende « À ma manière ». Le duo travaille sur un nouveau single : il s’agit d’une reprise de « Mourir sur scène » , titre emblématique de Dalida , et la mise en ligne de la photo a immédiatement relancé les spéculations sur une nouvelle phase musicale pour la chanteuse.

La collaboration avec Barbara Butch, reconnue notamment pour sa participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, a été explicitement mise en avant par Jenifer. Selon les éléments publiés par la chanteuse, elle a également interprété ce morceau en concert lors d’une récente remontée sur scène, présentant ainsi le single à son public avant toute sortie officielle.

Sur le plan discographique, Jenifer n’avait pas publié d’album de chansons originales depuis N°9 en 2022 : le projet intitulé Jukebox paru en 2024 était une compilation. Les informations rendues publiques à ce stade indiquent un retour en studio après plusieurs années sans nouvel album complet, sans précision encore sur la date de sortie d’un éventuel opus ni sur la nature exacte du projet au-delà de ce single.

Un retour encadré par son parcours et ses choix artistiques

Vainqueure de la première promotion de la Star Academy il y a trente ans, Jenifer s’est construite une carrière jalonnée de tubes comme J’attends l’amour, Donne-moi le temps ou Au Soleil, fréquemment repris lors des émissions télévisées. Tout au long de sa carrière elle a également fait appel à des auteurs et compositeurs reconnus pour écrire pour elle, parmi lesquels Calogero, Kyo, Marc Lavoine, Marc Lévy, Matthieu Chédid et Guillaume Canet, selon les éléments publiés publiquement.

Jenifer a par ailleurs exercé le rôle de coach dans l’émission The Voice pendant plusieurs années. Elle a annoncé avoir arrêté en 2021, évoquant le besoin d’une coupure après une décennie passée sur ce plateau : « C’est une aventure qui m’a offert beaucoup humainement. Il y a eu beaucoup de grands moments pour moi sur ce plateau. Ça fait dix ans », avait-elle déclaré à l’époque. Lors d’un retour en tant que jurée spéciale la saison suivante, elle a précisé ressentir un certain désarroi face à l’esprit de compétition : « J’ai adoré faire cette aventure, rencontrer toutes ces personnes. Mais en revenant, j’ai été un peu déboussolée par la compétition. »

Les informations diffusées par Jenifer jusqu’à présent confirment la préparation d’un single en duo et la reprise de Dalida ; il n’a pas été précisé si ce travail s’inscrira dans un album de reprises ou un nouvel album original, ni quelles seront les prochaines étapes de promotion ou de sortie.