Calogero en pleurs lors de son hommage aux victimes de l’attentat de Nice

Le 14 juillet 2026, à l’occasion du dixième anniversaire de l’attentat de Nice qui a fait 86 victimes sur la promenade des Anglais en 2016, le chanteur Calogero est revenu sur un geste d’émotion intense : lors de la cérémonie commémorative de 2017, il n’avait pas pu terminer l’interprétation de « Les Feux d’artifice », choisie par les familles des victimes, et avait été submergé par les larmes.

L’attaque du 14 juillet 2016 avait profondément marqué la ville de Nice et le pays. Dès l’année suivante, une cérémonie s’est tenue place Masséna, rassemblant plusieurs milliers de personnes pour rendre hommage aux victimes et aux proches. Après une minute de silence, Calogero s’était installé au piano pour chanter le titre retenu par les familles, une scène devenue symbolique de la peine collective.

Alors que les paroles de la chanson n’avaient pas été écrites en référence au drame, elles avaient pris une résonance particulière lors de cet hommage. Au fil du morceau, l’émotion a gagné l’interprète qui, approchant de la fin, a tenté de poursuivre puis a finalement interrompu sa prestation. Il a alors enfoui son visage dans ses mains, au-dessus du piano, et fondé en larmes sous le regard des personnes présentes et des téléspectateurs.

Le chanteur s’effondre en larmes durant un hommage

Interrogé dix ans plus tard sur La Chaîne Parlementaire (LCP), Calogero est revenu sur ce moment et sur le poids émotionnel qu’il a ressenti ce soir-là. Le journaliste lui a rappelé que la chanson, écrite bien avant le drame, « a pris à ce moment-là une résonance qu’on n’imagine pas » et que l’artiste n’avait pas réussi à achever son interprétation.

Calogero a reconnu avoir longtemps repensé à cette soirée et avoir éprouvé un sentiment de culpabilité au départ : « Oui, et je m’en suis voulu au départ, parce que j’ai toujours eu les exemples de gens qui restent dignes, qui font des discours et qui ne pleurent pas. Moi, j’ai craqué, parce qu’à un moment donné, le dernier couplet a un sens très, très lourd… Et de regarder comme ça les familles, qui étaient là… j’ai pas pu, j’ai pleuré… », a-t-il déclaré.

La séquence de 2017 avait suscité une forte émotion auprès des personnes présentes sur place et auprès du public télévisé. Le choix du titre par les familles et le contexte de commémoration avaient contribué à accentuer la charge symbolique et affective de l’interprétation.

Les propos de Calogero ont été relayés par LCP sur le réseau X le 14 juillet 2026, accompagnés d’un extrait de son témoignage : « De regarder les familles qui étaient là, j’ai pas pu, j’ai pleuré ».