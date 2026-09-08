Michel Gohou reçoit un Prix d’Excellence aux Africa Next Awards 2026 à Paris

Michel Gohou ajoute une nouvelle distinction à son parcours. L’humoriste et acteur ivoirien a reçu un Prix d’Excellence lors de l’édition 2026 des Africa Next Awards, organisée le 3 septembre aux Folies Bergère, à Paris.

Le site officiel de l’événement confirme que cette première édition parisienne a réuni 100 lauréats issus de 35 pays. Plusieurs médias ayant relayé la récompense de Michel Gohou indiquent qu’elle salue plusieurs décennies de travail dans l’humour, le cinéma et le divertissement africain.

Pour le comédien, le lieu donne une saveur particulière à cette reconnaissance. Dans un message relayé après la cérémonie, Michel Gohou a rappelé que les Folies Bergère occupent une place importante dans son histoire, puisqu’il y avait vécu l’un de ses premiers grands spectacles.

L’artiste a présenté cette distinction comme le fruit d’années de persévérance et de fidélité à son métier. Il a dédié le prix à son épouse, à sa famille, à la communauté ivoirienne, à son public ainsi qu’aux collaborateurs et partenaires qui l’ont accompagné au fil de sa carrière.

Une reconnaissance dans un lieu chargé de souvenirs

Le retour aux Folies Bergère a ainsi pris des allures de boucle bouclée pour Michel Gohou. Là où une étape importante de sa vie de scène s’était écrite, l’humoriste est revenu des années plus tard pour être honoré devant un public réuni autour des figures africaines de la culture, de l’entrepreneuriat et de l’engagement.

Les Africa Next Awards se présentent comme une plateforme de reconnaissance destinée à mettre en lumière des personnalités africaines et de la diaspora pour leur impact, leur rayonnement et leur contribution dans plusieurs domaines. L’édition 2026, inaugurale, a été organisée autour de huit univers de distinction.

Michel Gohou, figure familière du public ivoirien et africain, a insisté après la cérémonie sur la place centrale que conserve l’affection du public dans son parcours. Cette récompense parisienne vient désormais s’ajouter aux nombreuses marques de reconnaissance reçues au fil de sa carrière.