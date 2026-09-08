Yan Diomandé pressenti titulaire avec le Real Madrid face à l’Inter

Yan Diomandé pourrait vivre ce mardi soir un nouveau moment fort de son ascension express. L’ailier ivoirien de 19 ans est pressenti pour débuter avec le Real Madrid face à l’Inter Milan, lors de la première journée de la Ligue des champions au Santiago-Bernabéu.

Depuis son arrivée à Madrid cet été, le joueur le plus cher de l’histoire du football africain a été utilisé avec prudence par José Mourinho. Le site officiel du Real Madrid lui comptabilise quatre apparitions en Liga, toutes comme remplaçant, pour un total de 83 minutes et aucune titularisation.

La situation pourrait toutefois changer face à l’Inter. Plusieurs projections d’avant-match placent l’international ivoirien dans le onze madrilène, dans un contexte où Arda Güler, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva sont indisponibles pour cette entrée en lice européenne.

Le rendez-vous est forcément très suivi en Côte d’Ivoire. En un peu plus d’un an, Yan Diomandé est passé d’un jeune talent encore peu connu du grand public à une recrue majeure du Real Madrid. Son transfert officiel chez les Merengues en août a confirmé cette trajectoire spectaculaire.

Un premier grand test européen à Madrid

Face à l’Inter, finaliste récent de la Ligue des champions, le défi serait d’une autre dimension. Une titularisation donnerait à Diomandé l’occasion de montrer davantage son jeu de percussion et sa capacité à éliminer dans les grands espaces, deux qualités qui ont accompagné son explosion en Bundesliga puis avec les Éléphants.

Le Real Madrid n’a cependant pas encore communiqué de onze officiel au moment de cette publication. La présence de l’Ivoirien parmi les titulaires reste donc une projection d’avant-match, et non une information définitivement confirmée.

Cette éventualité intervient un mois après que Diomandé a expliqué pourquoi il avait choisi le Real Madrid. S’il débute face à l’Inter, le jeune attaquant franchira une nouvelle étape symbolique dans une carrière qui s’est accélérée à une vitesse rarement vue pour un joueur ivoirien de son âge.