Miss Monde 2026 : Fatima Koné éliminée dès le premier tour, la Côte d’Ivoire hors du Top 40

Le rêve mondial de Fatima Koné s’est arrêté plus tôt que prévu. La représentante de la Côte d’Ivoire à Miss Monde 2026 a été éliminée dès le premier tour de la grande finale organisée samedi 5 septembre à Nha Trang, au Vietnam. La Miss ivoirienne n’a pas réussi à se hisser parmi les 40 candidates qualifiées pour la suite de la compétition.

Très suivie en Côte d’Ivoire depuis le début de l’aventure, Fatima Koné avait pourtant multiplié les apparitions remarquées au fil des semaines. Son parcours a notamment été marqué par les épreuves de Top Model et de Head-to-Head, ainsi que par un costume national inspiré du calao, devenu l’une des images fortes de sa participation.

Mais au moment du premier écrémage de la finale, son nom n’a pas figuré dans la liste du Top 40. Les résultats officiels de Miss World montrent ensuite que cinq représentantes africaines ont atteint le Top 20 mondial : le Kenya, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe. La Côte d’Ivoire n’a donc pas franchi ce cap cette année.

Cette élimination met fin à une campagne très commentée autour de la Miss Côte d’Ivoire 2025. Avant son départ pour le Vietnam, Fatima Koné était déjà au centre de l’actualité des concours internationaux, notamment après les décisions prises autour de la représentation ivoirienne à Miss Univers. Son statut de nouvelle figure des concours de beauté ivoiriens avait renforcé les attentes autour de son passage à Miss Monde.

Joheirry Mola sacrée Miss Monde 2026

La couronne est finalement revenue à Joheirry Mola, représentante de la République dominicaine. La jeune femme de 24 ans a été sacrée au terme de la finale, devant l’Espagnole Elisabeth Reynés, première dauphine, et la Malaisienne Taanusiya Chetty, deuxième dauphine.

Pour la République dominicaine, ce sacre est historique : Joheirry Mola devient la deuxième femme du pays à remporter Miss Monde, quarante-quatre ans après Mariasela Álvarez en 1982.

Du côté ivoirien, l’aventure de Fatima Koné s’achève donc sans qualification dans le Top 40, mais avec une forte exposition internationale. Son passage aura également remis en lumière la richesse culturelle ivoirienne, notamment à travers le costume du calao porté pendant la compétition.

La jeune femme reste l’une des personnalités les plus suivies de la scène beauté ivoirienne. Son parcours intervient un an après les débats qui avaient déjà entouré sa participation aux grandes compétitions internationales, preuve de l’intérêt toujours très fort du public ivoirien pour les concours de beauté.