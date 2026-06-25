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Éducation: le ministère ordonne le remboursement immédiat des 50 FCFA perçus auprès des élèves pour la plateforme EducMaster

Le ministère des Enseignements maternel et primaire (MEMP) vient de taper du poing sur la table concernant la collecte clandestine de fonds liés à la gestion de la plateforme EducMaster.

Edouard Djogbénou
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Éducation: le ministère ordonne le remboursement immédiat des 50 FCFA perçus auprès des élèves pour la plateforme EducMaster
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À travers la correspondance officielle N° 176/MEMP/SGM/DRAF/ASS/S datée du mercredi 24 juin 2026, l’autorité ministérielle ordonne le remboursement sans délai des sommes indûment prélevées sur les parents d’élèves.

​Le document officiel, portant la signature du secrétaire général du ministère, Thomas Simbossa Tchao, cible une pratique devenue courante dans plusieurs circonscriptions scolaires : la perception d’une somme forfaitaire de 50 francs CFA par apprenant, officiellement justifiée comme une contribution financière destinée à soutenir ou à maintenir la plateforme numérique EducMaster.

Le MEMP rappelle fermement qu’aucune directive ministérielle n’autorise une telle levée de fonds auprès des apprenants et qualifie cette perception de totalement illégale.

​ En exigeant la restitution immédiate de chaque pièce de 50 FCFA collectée, la hiérarchie éducative réaffirme sa volonté de protéger le pouvoir d’achat des ménages et de garantir la gratuité de l’accès aux services numériques d’État pour les usagers du système scolaire béninois. Une mise en garde à peine voilée est ainsi envoyée aux directeurs d’écoles et aux responsables de circonscriptions qui continueraient à tolérer ces prélèvements marginaux non réglementés.

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