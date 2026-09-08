Côte d’Ivoire : Himra place 9 titres dans le Top 10 Apple Music

Himra confirme son emprise sur le streaming en Côte d’Ivoire. Le rappeur ivoirien apparaît sur neuf des dix premières places du classement Apple Music Côte d’Ivoire pour la semaine du 7 septembre 2026, selon le relevé publié par Soundcharts.

Le podium est entièrement marqué par sa présence. « DJOROBITE » occupe la première place, devant « PLUS DE LOVE ». Le morceau « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo avec Himra complète le trio de tête sur l’un des relevés consultés, tandis que « CANALISER » reste lui aussi installé dans les toutes premières positions.

La suite du Top 10 confirme cette domination : « STRIP » avec Gazo, « BARA BARA », « BITCH & MONEY » avec BabyDaiz et Zlatan, « NAIGAIDJAN » et « KABA » figurent également parmi les morceaux les plus écoutés sur Apple Music dans le pays.

Le classement évolue rapidement au fil des mises à jour. Mardi 8 septembre au matin, le tracker Kworb affichait même Himra ou une collaboration impliquant le rappeur sur chacune des dix premières places, avec « ANXIETE », enregistré avec ElGrandeToto et La Fouine, dans le Top 10. Cette variation ne change pas la tendance de fond : l’artiste domine largement l’écoute locale sur la plateforme.

« SORRY I’M BAD » continue de porter Himra

Une grande partie de ces titres provient de « SORRY I’M BAD », projet de 17 morceaux publié le 29 mai 2026. La page Spotify de « CANALISER » indique une sortie sous le label 1X / SLIMAK, avec distribution par Sony Music Entertainment France.

Cette nouvelle performance prolonge une séquence déjà très favorable pour le rappeur. En octobre 2025, Himra avait raflé cinq trophées au Primud 2025 à Abidjan. Quelques mois plus tôt, un concert de l’artiste avait également été annoncé à Cotonou, signe de son rayonnement au-delà du marché ivoirien.

Les classements de streaming restant mouvants, les positions peuvent changer plusieurs fois dans la journée. Mais le relevé du début de semaine place clairement Himra au centre de l’écoute musicale en Côte d’Ivoire.