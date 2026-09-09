Bénin : La Fouine grimpe de 98 places et domine les vidéos Apple Music
La Fouine s’est hissé au sommet du classement Apple Music des vidéos musicales au Bénin avec un titre vieux de treize ans. Dans le relevé du 8 septembre 2026 compilé par Afrobeats Wire, le clip « Quand je partirai » est passé de la 99e à la 1re place en une journée, soit un bond de 98 rangs.
Le rappeur français devance « Marie Koba » de LaD, « THAT GIRL! » de Darkoo et Asake ainsi que « Forgiveness » d’Asake. La performance est d’autant plus inattendue qu’elle ne repose pas sur une nouveauté : Apple Music référence « Quand je partirai » comme un clip hip-hop/rap de 2013.
Le morceau appartient à l’album « Drôle de parcours », publié le 4 février 2013. La fiche officielle d’Apple Music présente un projet de 18 titres, sur lequel « Quand je partirai » figure également parmi les clips associés.
Le titre continue par ailleurs d’être écouté sur d’autres plateformes. Au 8 septembre, le suivi public de Kworb recensait plus de 23 millions d’écoutes cumulées sur Spotify pour « Quand je partirai », avec 9 833 écoutes quotidiennes sur son dernier relevé.
Deux clips de La Fouine dans le Top 10 béninois
La remontée ne se limite pas à un seul clip. « Ma meilleure » de La Fouine apparaît aussi à la 7e place du même classement Apple Music Videos au Bénin, en nouvelle entrée. Le Top 10 rassemble ainsi deux vidéos du rappeur au milieu de sorties beaucoup plus récentes.
Au 8 septembre, Afrobeats Wire attribue à « Quand je partirai » un pic à la première place et deux jours de présence dans le classement béninois. « Ma meilleure » affiche de son côté un pic à la 7e place dès son entrée.
Commentaires
Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.