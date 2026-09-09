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Nash dévoile « Omanh’O » avant son concert des 25 ans à Abidjan

Nash revient avec « Omanh’O ». La rappeuse ivoirienne a dévoilé le clip officiel du titre le 8 septembre 2026, à un peu plus de deux mois du concert prévu pour célébrer ses 25 ans de carrière au Palais de la Culture d’Abidjan.

Anne Sophie
Publié le à
Musiques
11vues
Nash dévoile « Omanh’O » avant son concert des 25 ans à Abidjan
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La sortie est portée par 2N PROD. Afroduc crédite Rico King aux arrangements et Prem’s à la réalisation du clip.

Ce nouveau morceau accompagne une année anniversaire déjà chargée pour l’artiste. En juin, Nash avait lancé les festivités de ses 25 ans de scène autour d’un projet mêlant musique et engagement en faveur des enfants et des jeunes filles. Le rendez-vous principal est fixé au vendredi 20 novembre, date de la Journée mondiale de l’enfance.

La billetterie Tikerama annonce le concert à 20 heures dans la salle Anoumabo du Palais de la Culture de Treichville. Les tarifs affichés sont de 5 000 FCFA en grand public, 10 000 FCFA en VIP et 25 000 FCFA en VVIP, avec 2N PROD indiqué comme organisateur.

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