Espoir 2000 : « Respectez » entre dans le Top 20 YouTube Côte d’Ivoire

Espoir 2000 revient dans le radar des écoutes en Côte d’Ivoire. « Respectez », extrait de l’album Tableau Blanc, apparaît à la 18e place du dernier classement quotidien YouTube Côte d’Ivoire disponible, daté du 6 septembre 2026, avec 58 850 écoutes comptabilisées sur les deux jours suivis par le relevé.

Le mouvement retient l’attention parce que le morceau n’est pas une nouveauté. Dans le tableau, « Respectez » est signalé comme une nouvelle entrée, alors qu’Apple Music situe sa sortie au 7 décembre 2024. Sur Spotify, le titre dépasse également 1,5 million d’écoutes cumulées.

Cette remontée replace Espoir 2000 au milieu d’un classement largement occupé par les sorties du moment. Le Top 20 ivoirien est actuellement mené par Dydy Yeman avec « Casse tes reins », devant « Matata » de Tazeboy et « Naigaidjan » de Himra. Le titre du groupe zouglou se glisse ainsi dans une séquence dominée par une génération plus récente de la scène urbaine ivoirienne.

« Respectez » appartient à l’album Tableau Blanc. Les crédits publics de Shazam mentionnent Pat Sacko et Valéry à l’interprétation et Hugues Patrick Ossohou à l’écriture. Dans le relevé YouTube du 6 septembre, le morceau figure juste devant « Kali » de Saifond avec Djelykaba Bintou, tandis qu’il reste à distance du Top 10.