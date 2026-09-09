BENIN WEB TV

Espoir 2000 : « Respectez » entre dans le Top 20 YouTube Côte d’Ivoire

Espoir 2000 revient dans le radar des écoutes en Côte d’Ivoire. « Respectez », extrait de l’album Tableau Blanc, apparaît à la 18e place du dernier classement quotidien YouTube Côte d’Ivoire disponible, daté du 6 septembre 2026, avec 58 850 écoutes comptabilisées sur les deux jours suivis par le relevé.

Anna MBEUMO
Publié le à
Musiques
77vues
Espoir 2000 : « Respectez » entre dans le Top 20 YouTube Côte d’Ivoire
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le mouvement retient l’attention parce que le morceau n’est pas une nouveauté. Dans le tableau, « Respectez » est signalé comme une nouvelle entrée, alors qu’Apple Music situe sa sortie au 7 décembre 2024. Sur Spotify, le titre dépasse également 1,5 million d’écoutes cumulées.

Cette remontée replace Espoir 2000 au milieu d’un classement largement occupé par les sorties du moment. Le Top 20 ivoirien est actuellement mené par Dydy Yeman avec « Casse tes reins », devant « Matata » de Tazeboy et « Naigaidjan » de Himra. Le titre du groupe zouglou se glisse ainsi dans une séquence dominée par une génération plus récente de la scène urbaine ivoirienne.

« Respectez » appartient à l’album Tableau Blanc. Les crédits publics de Shazam mentionnent Pat Sacko et Valéry à l’interprétation et Hugues Patrick Ossohou à l’écriture. Dans le relevé YouTube du 6 septembre, le morceau figure juste devant « Kali » de Saifond avec Djelykaba Bintou, tandis qu’il reste à distance du Top 10.

Publicité

Articles liés

Nash dévoile « Omanh’O » avant son concert des 25 ans à AbidjanNash dévoile « Omanh’O » avant son concert des 25 ans à AbidjanBénin : Landry Padonou parmi les 1 381 clarinettistes du record GuinnessBénin : Landry Padonou parmi les 1 381 clarinettistes du record GuinnessSafarel Obiang : « VISION 360 », 15 titres attendus le 11 septembreSafarel Obiang : « VISION 360 », 15 titres attendus le 11 septembreGhana : Black Sherif place les six titres de « SUN SHERIF » dans le Top 14 Apple MusicGhana : Black Sherif place les six titres de « SUN SHERIF » dans le Top 14 Apple Music

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.