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MILO : « 1 MESSAGE : JESUS » bondit de 51 places sur Apple Music Côte d’Ivoire

MILO signe l’une des plus fortes progressions du jour sur Apple Music en Côte d’Ivoire. Son album « 1 MESSAGE : JESUS », sorti le 4 septembre 2026, pointe ce mercredi 9 septembre à la 6e place du classement albums après un bond de 51 positions.

Rita Zimé
Publié le à
Musiques
22vues
MILO : « 1 MESSAGE : JESUS » bondit de 51 places sur Apple Music Côte d’Ivoire
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Le projet réunit 15 titres pour une durée totale de 41 minutes et 11 secondes. Publié par Touchord et distribué par ONErpm, il comprend notamment « Yaya », « Ça Va Aller », « Venez Voir », « Jesus Oh », « Commando », « C’est Dieu qui donne », « Dans Tes Mains » et « C’est Mon Année ».

Cette remontée intervient quelques jours après l’annonce de trois certifications attribuées par l’APRODEMCI. MILO a indiqué que « C’est Dieu qui donne » et « Dans tes mains », enregistré avec Morijah, ont obtenu le niveau Single Diamant après avoir dépassé chacun 20 millions de streams premium, tandis que « C’est mon année » a été certifié Single Platine au-delà de 10 millions de streams premium.

Dans le même relevé Apple Music Côte d’Ivoire, Himra occupe les 1re et 4e places, TRK est n°2, AsapJo n°3 et Asake n°5. MILO complète ainsi le Top 6 avec « 1 MESSAGE : JESUS ».

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MILO doit retrouver son public le 24 octobre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan pour « Le Rendez-Vous des Fils ». Son site officiel annonce une configuration de 6 500 places pour ce concert.

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