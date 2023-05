Afrobeat: la superstar Rema entre dans Guinness World Record avec son titre « Calm Down »

- Publicité-

Nouvel exploit pour l’artiste nigérian Divine Ikubor. Le tube « Calm Down » est entré dans le Livre Guinness des records en devenant le premier Hit 1 de l’Official MENA Chart (le premier classement régional de musique en continu au monde).

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Guinness World Record a récompensé le chanteur pour cet exploit historique. Selon le communiqué, Rema a été récompensé pour avoir obtenu le premier succès numéro 1 sur le premier palmarès régional de streaming au monde et le tout premier palmarès officiel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA).

« Le 29 novembre 2022, la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) a annoncé que « Calm Down » du rappeur nigérian Rema (né Divine Ikubor) était devenu le premier numéro 1 de l’Official MENA Chart – le premier classement régional de musique en streaming au monde et le tout premier classement officiel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA). »

Il a accédé à la célébrité après avoir sorti la chanson « Dumebi ». En 2019, il a signé un contrat avec Jonzing World, une filiale de Mavin Records. Rema, de son vrai nom Divine Ikubor, est un chanteur nigérian de musique afrobeat. À l’âge de 22 ans, il est déjà une star dans son pays et au-delà, grâce à ses tubes accrocheurs et son style unique.