Avec 356 millions de vues, « Calm Down » de Rema affirme sa suprématie sur YouTube

Rema, dont le vrai nom est Divine Ikubor, surpasse ses pairs de l’afrobeatsen réalisant un nouvel exploit stupéfiant. Avec 356 millions de vues, le clip « Calm Down » devient le clip nigérian le plus regardé sur YouTube.

En onze mois, le clip a été visionné plus de 356 millions de fois pour devenir le clip nigérian le plus regardé sur YouTube. La star de la musique nigériane, Divine Ikubor, alias Rema, a porté l’afrobeat vers de nouveaux sommets, puisque « Calm Down » est devenue la chanson numéro 1 en Inde.

Selon musicinafrica, la réussite de Rema est due à l’omniprésence de la chanson dans le monde entier et à un remix réalisé par Selena Gomez, qui compte actuellement 263 millions de vues sur YouTube. « Calm Down » a également été certifié diamant en France et or aux États-Unis. Il est devenu le premier titre à figurer en tête du nouveau classement des singles de la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI) pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Rema rejoint une élite d’artistes africains qui ont connu un succès pionnier sur la plateforme. ‘Jerusalema’ (2019) du DJ et producteur sud-africain Master KG détient le record du clip musical africain le plus vu sur YouTube avec 543 millions de vues, tandis que le groupe ivoirien Magic System est en deuxième position avec ‘Magic in the Air’ (2014), qui compte 408 millions de vues. ‘On the Low’ (2018) de la star nigériane de l’afro-fusion Burna Boy compte plus de 315 millions de vues sur la plateforme.