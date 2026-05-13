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Bénin: des travaux confortatifs annoncés pour le Palais royal de Nikki et l’arène de la Gaani

Le gouvernement béninois engage une nouvelle phase de valorisation de la cité historique de Nikki. Dans cette perspective, le Conseil des ministres de ce jour a autorisé la réalisation de travaux confortatifs au sein du Palais royal ainsi qu’au niveau de l’arène de la Gaani.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
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Bénin: des travaux confortatifs annoncés pour le Palais royal de Nikki et l’arène de la Gaani
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Ce projet porte sur une restructuration en profondeur des infrastructures existantes. Il prévoit notamment la reconfiguration, le réaménagement et la réaffectation de certaines pièces et espaces de vie traditionnels afin d’en optimiser l’usage tout en préservant leur cachet authentique.

Au-delà de la réhabilitation, le programme intègre la réalisation de nouvelles constructions stratégiques. Il s’agit notamment de logements destinés aux équipes d’entretien et de maintenance, de la construction d’une écurie moderne et de magasins de rangement. Ces nouveaux dispositifs selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 13 mai 2026 visent à assurer une gestion pérenne et rigoureuse des lieux, particulièrement lors des grandes célébrations culturelles.

Le Conseil a instruit les ministres concernés par le dossier sur la qualité et à la bonne exécution de ces travaux, essentiels pour la sauvegarde de ce patrimoine emblématique du septentrion.

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