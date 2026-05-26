Yassine Latoundji: un profil atypique pour l’industrialisation du monde culturel béninois

Au Bénin, la culture est désormais un levier de développement du pays. La nomination de Yassine Latoundji comme patron de ce département ministériel peut donner un coup d’accélérateur à l’industrialisation du secteur.

Le président Romuald Wadagni a confié le portefeuille des Arts, de la Culture et du Patrimoine à Yassine Latoundji, un profil atypique qui incarne à la fois la rigueur de la haute finance et la sensibilité de la création artistique.

Fort de plus de quinze années d’expérience en audit et en conseil stratégique, ancien Senior Manager chez KPMG, Yassine Latoundji a rejoint l’administration béninoise en 2023. À la tête de la Direction générale de la coopération internationale au ministère de l’Économie et des Finances, il a mobilisé plus de 1 437 milliards de FCFA entre 2024 et 2025 pour financer les projets structurants du Programme d’action du gouvernement.

Diplômé de NEOMA Business School, il est également artiste peintre et plasticien reconnu. Ses œuvres, exposées à Paris, New York ou Mexico, traduisent une vision contemporaine et vibrante de l’Afrique. Cette double identité, financière et artistique, lui confère une approche singulière pour piloter un secteur où la culture devient aussi un levier économique.

Les priorités de son mandat

À la tête du ministère des Arts, de la Culture et du Patrimoine, Yassine Latoundji entend :

Structurer le financement des industries culturelles et créatives, afin d’en faire un moteur de croissance et d’emplois.

Accroître le rayonnement international du patrimoine béninois, en conjuguant la précision du financier et l’authenticité de l’artiste.

Sa nomination illustre la volonté du nouveau pouvoir de transformer la culture en véritable économie, où la préservation du patrimoine s’accompagne d’une valorisation créative et d’une ouverture sur le monde.