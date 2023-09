USA: Rema remporte la chanson afrobeats de l’année aux MTV VMAs, devant Davido et Burna Boy

Le talentueux artiste nigérian, Rema, âgé seulement de 23 ans, continue de briller sur la scène musicale mondiale, consolidant sa position de star montante. Il vient de remporter pour la première fois le prix de la meilleure chanson afrobeats de l’année aux MTV VMAs.

L’édition 2023 de la cérémonie des MTV Video Music Awards (VMAs) 2023, s’est tenue au Prudential Center de Newark, New Jersey aux Etats-Unis, le mardi 12 septembre. A cet évènement d’envergure, Rema a remporté pour la première fois le prestigieux prix de la meilleure création afrobeats pour sa chanson « Calm Down », en collaboration avec la pop star américaine Selena Gomez.

Le duo improbable, composé de Gomez, 31 ans, et de Rema, 23 ans, a conquis le cœur du public et a décroché la victoire dans la catégorie inaugurale de la meilleure chanson afrobeats, propulsant ainsi la musique afrobeats sur la scène internationale.

- Publicité-

La concurrence était rude, avec des nominations pour des artistes de renom tels que Burna Boy, Davido, Ayra Starr, et Wizkid, mais c’est finalement Rema et Selena Gomez qui ont raflé le prix.

Cette victoire remarquable s’ajoute à l’exploit historique de Rema en devenant le premier artiste africain à atteindre un milliard de streams sur Spotify avec « Calm Down », en collaboration avec Selena Gomez. Cette réalisation témoigne de la portée de plus en plus mondiale de la musique afrobeats et de la capacité de Rema à la propulser aux sommets.

La victoire de Rema aux MTV VMAs est une preuve supplémentaire du rayonnement croissant de la musique africaine sur la scène internationale, et elle suscite de grandes attentes pour l’avenir prometteur de cet artiste talentueux.

Articles similaires