Mort de Sophie Garel : son acolyte Fabrice exprime sa profonde tristesse

L’univers des médias français est en deuil avec la disparition de Sophie Garel, animatrice emblématique de la radio et de la télévision. Décédée ce jeudi 14 mai 2026 à l’âge de 84 ans, elle laisse un vide notable parmi ses pairs et ses nombreux fans. Longtemps complice du célèbre animateur Fabrice, Sophie Garel a marqué plusieurs générations par sa voix distinctive et son humour unique. Son talent et sa personnalité ont contribué à bâtir une carrière exceptionnelle qui s’étend sur plusieurs décennies, imprégnant durablement le paysage audiovisuel français.

Très affecté par cette perte, Fabrice, qui réside aujourd’hui en Suisse, s’est confié sur cette disparition lors d’un entretien accordé au Parisien. Malgré sa tristesse profonde, il a souhaité rendre hommage à celle avec qui il a partagé tant d’années professionnelles et d’amitiés sincères. Son émotion traduit l’importance de leur collaboration et la place que Sophie Garel occupait dans le cœur de ceux qui l’ont connue.

Sa carrière, débutée dans les années 1960 à la radio, l’a rapidement propulsée au rang de figure incontournable sur les ondes françaises. Son passage sur RTL a notamment révélé au grand public une animatrice dotée d’un humour mordant, d’une répartie incomparable et d’une authenticité rare.

Un duo mythique de la radio française

Sophie Garel et Fabrice formaient un tandem légendaire dans le monde de la radio française. Leur complicité naturelle et leur aisance à manier l’humour ont séduit des millions d’auditeurs durant les nombreuses émissions qu’ils ont animées ensemble. Parmi celles-ci, Les jeux de Fabrice, où la présence de Sophie ajoutait une dynamique unique à l’émission, est restée gravée dans la mémoire collective.

À l’époque, la radio offrait une liberté d’expression et une spontanéité que le duo a su incarner avec brio. Leur style décontracté et leur capacité à improviser leur ont permis de s’imposer comme des figures qui ont profondément marqué cette période de la radiodiffusion française.

Fabrice, dans ses déclarations, a souligné à plusieurs reprises le talent hors pair de son amie, évoquant son sens de l’autodérision et son aptitude à créer des moments d’émotion et de rire en direct. Ce partenariat était bien plus qu’une simple collaboration professionnelle ; il représentait une véritable alchimie entre deux personnalités complémentaires et authentiques.

Une carrière marquée par une voix inoubliable

Née à Oran, Sophie Garel s’est imposée dès ses débuts par sa voix reconnaissable et son humour piquant. Son arrivée sur RTL à la fin des années 1960 a marqué un tournant dans sa carrière, lui permettant d’atteindre un large public. Elle a su s’adapter aux évolutions des médias en intervenant également à la télévision, tant sur RTL Télévision que sur les chaînes Canal+ et France 2.

Plus récemment, elle a fait des apparitions remarquées au sein des Grosses Têtes, une émission culte où son talent pour la répartie et la fantaisie lui permettait de retrouver le public fidèle qui avait suivi son parcours. Cette présence a rappelé l’impact durable qu’elle a eu dans le paysage audiovisuel, démontrant que son charisme et son humour restaient intacts malgré les années.

Les hommages se sont multipliés après l’annonce de son décès, notamment sur les réseaux sociaux, où ses anciens collègues et auditeurs ont salué la mémoire d’une figure qui aura marqué la radio et la télévision par son dynamisme et sa générosité.