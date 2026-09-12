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TRK : « Comment » s’installe n°1 sur Deezer Côte d’Ivoire

TRK s’installe au sommet de Deezer en Côte d’Ivoire. Son titre « Comment » occupe la première place du classement ivoirien actualisé le 11 septembre par Afrobeats Wire, devant « BIRDMAN & WEEZY » d’AsapJo avec Himra et « LES DIAMANTS DE BOKASSA » de Ninho avec Tiakola.

Anna MBEUMO
Publié le à
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TRK : « Comment » s’installe n°1 sur Deezer Côte d’Ivoire
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Le signal est confirmé par Soundcharts, qui place également « Comment » n°1 de son classement Deezer Côte d’Ivoire pour la semaine du 10 septembre. Les deux relevés donnent ainsi le même trio de tête.

« Comment » est sorti le 27 février 2026. Apple Music référence le single dans la catégorie hip-hop/rap pour une durée de 2 min 42 s, sous le label Diby Production avec une distribution assurée par Virgin Music Africa.

Cette poussée prolonge une semaine déjà favorable à TRK sur les plateformes ivoiriennes. Son titre « Deutsche Qualitat » reste présent dans les classements locaux, tandis que « Numero Uno » conserve lui aussi une place dans le Top 30 Deezer relevé par Soundcharts.

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Dans ce classement hebdomadaire, « Deutsche Qualitat » apparaît à la 22e place et « Numero Uno » à la 26e. TRK y place donc trois morceaux dans le Top 30, avec « Comment » en tête.

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