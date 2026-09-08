Didi B : « Gaou la » gagne 51 places sur Deezer Côte d’Ivoire

Didi B signe l’un des rebonds musicaux du jour en Côte d’Ivoire . Son single « Gaou la », enregistré avec 6uff, gagne 51 places dans le classement quotidien Deezer Côte d’Ivoire daté du 8 septembre 2026. Le morceau passe de la 78e à la 27e position en une journée, selon le relevé publié par Afrobeats Wire.

Cette progression place « Gaou la » parmi les plus fortes remontées du jour sur la plateforme en Côte d’Ivoire. Le titre avait déjà atteint la première place du classement au cours de ses 17 jours de présence recensés par le même tableau, avant de connaître un recul puis ce net regain.

« Gaou la » retrouve de l’élan

Sorti le 21 août 2026, « Gaou la » réunit Didi B et 6uff sur un format court de 2 minutes 27. Apple Music et Qobuz créditent REPAT AGENCY, avec une distribution assurée par Sony Music Entertainment France. La collaboration apparaît également comme la dernière sortie de Didi B sur sa page Apple Music.

Le regain observé sur Deezer s’accompagne d’autres signaux d’écoute. Le visualizer officiel avait franchi le cap de 1,2 million de vues sur YouTube au dernier relevé de Popnable, avec plus de 44 000 mentions « J’aime ». Sur Audiomack, le morceau affiche également environ 130 000 écoutes au relevé consulté ce 8 septembre.

Didi B reste très suivi sur les plateformes ivoiriennes

Pour le rappeur ivoirien, cette remontée intervient dans un environnement particulièrement concurrentiel. Le Top 30 Deezer Côte d’Ivoire du jour est largement occupé par des titres de Himra, Tiakola, VDA ou encore Fally Ipupa. « Gaou la » s’y distingue par l’ampleur de son bond en vingt-quatre heures, même s’il reste à distance du Top 10.

Le mouvement sera désormais à suivre sur les prochains relevés : une remontée spectaculaire sur une journée peut traduire un regain d’intérêt lié aux playlists, aux partages sociaux ou à une nouvelle poussée d’écoutes, sans garantir à elle seule une installation durable. Pour l’heure, le chiffre est clair : Didi B et 6uff ont récupéré 51 places sur Deezer Côte d’Ivoire en une journée.