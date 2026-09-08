VDA : « AMBIANCE » s’installe dans les Top 10 YouTube et Deezer en Côte d’Ivoire

VDA retrouve une place de choix dans les classements numériques ivoiriens avec « AMBIANCE ». Le single du duo zouglou figure actuellement parmi les titres les plus écoutés en Côte d’Ivoire, avec une présence simultanée dans le Top 10 de YouTube et de Deezer selon les derniers relevés publics disponibles.

Sur le classement quotidien YouTube Côte d’Ivoire daté du 6 septembre 2026, « AMBIANCE » occupe la 6e place avec 131 356 écoutes comptabilisées sur la période observée. Le morceau avait déjà terminé 8e du classement hebdomadaire arrêté au 3 septembre, avec 340 665 écoutes, soit une progression de près de 38 000 écoutes sur une semaine.

La dynamique est également visible sur Deezer. Dans le relevé Côte d’Ivoire actualisé le 8 septembre, le titre apparaît dans le Top 10 national. Cette double présence confirme que le morceau continue de circuler fortement plusieurs mois après sa sortie, dans un marché local dominé ces dernières semaines par Himra, Dydy Yeman, Tiakola ou encore Tazeboy.

« AMBIANCE » est sorti le 15 mai 2026 sous le label VDA Production. Qobuz crédite VDA comme artiste principal, avec Bah Diezon Nimcemon Vianney Kouko Kore Samuel à la composition et à l’écriture, tandis que Kassi N’Draman Judicael, connu comme Benbi l’Arrangeur, est crédité aux arrangements.

Le regain du titre intervient dans un paysage musical ivoirien particulièrement compétitif. Le dernier classement quotidien YouTube place notamment Dydy Yeman en tête avec « Casse tes reins », devant plusieurs morceaux très exposés sur les plateformes locales.

Un morceau qui dure au-delà de sa sortie

La performance de « AMBIANCE » se distingue surtout par sa durée. Le titre compte déjà plusieurs semaines de présence dans les classements YouTube ivoiriens et continue d’y progresser malgré l’arrivée régulière de nouvelles sorties. Cette stabilité traduit une consommation qui dépasse l’effet immédiat d’un lancement.

Pour VDA, cette séquence prolonge une carrière déjà solidement installée dans le zouglou ivoirien. Le groupe, souvent présent sur les grandes scènes nationales, a aussi régulièrement alimenté l’actualité people et musicale. En février 2024, Jim de VDA avait notamment présenté publiquement ses excuses à A’salfo, un épisode très commenté dans le showbiz ivoirien.

Avec « AMBIANCE », VDA revient cette fois au premier plan par les chiffres d’écoute. Les prochains relevés permettront de voir si le titre peut encore gagner des places sur les plateformes ivoiriennes.