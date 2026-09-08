Axel Merryl et Sat-B : « Ropero » franchit les 900 000 vues, cap sur le Kenya

Le morceau voyage presque autant que ses interprètes. Deux mois après sa sortie, « Ropero », la collaboration entre Axel Merryl , Sat-B et Naxo, a dépassé les 900 000 vues sur YouTube. Et le trio ne compte visiblement pas laisser le titre vivre seul derrière les écrans : après le Burundi, la campagne de promotion s’est installée au Kenya, avec l’ambition de toucher plus largement l’Afrique de l’Est.

Le signal est particulièrement intéressant pour Axel Merryl. L’artiste béninois, déjà bien installé dans l’espace francophone ouest-africain, pousse cette fois sa musique vers un marché différent, aux côtés de Sat-B, figure reconnue de la scène burundaise. Une étape qui donne à « Ropero » des airs de passerelle entre Cotonou, Bujumbura et Nairobi.

Publié le 10 juillet 2026, le titre est crédité à Sat-B, Axel Merryl et Naxo sur les principales plateformes. Le projet est lié à Bridge Afrique, une initiative pensée pour favoriser les collaborations entre artistes du continent. Au-delà du refrain festif, c’est donc aussi une stratégie de circulation panafricaine qui se dessine.

« Ropero » se rapproche du million

Les compteurs publics disponibles ce mardi 8 septembre confirment que le clip a franchi la barre des 900 000 vues et se rapproche désormais du million. AKEZA Burundi, dont la publication a été relayée par Sat-B, souligne également que la tournée médiatique est passée par le Burundi avant de se poursuivre au Kenya.

Sur place, les artistes multiplient les rencontres avec les médias pour présenter le morceau et renforcer sa présence auprès du public est-africain. La campagne doit se poursuivre jusqu’à la fin du mois de septembre, avec le Bénin et le Nigeria annoncés parmi les prochaines étapes.

Pour Axel Merryl, cette séquence prolonge une trajectoire de plus en plus tournée vers l’extérieur. L’artiste a déjà construit une forte audience numérique et multiplié les scènes hors du Bénin. Avec « Ropero », il teste désormais une autre géographie musicale, en misant sur une collaboration capable de circuler entre espaces francophone et anglophone.

Une connexion Bénin-Burundi qui prend

Le choix de Sat-B n’est pas anodin. Le chanteur burundais dispose d’une audience solide en Afrique de l’Est, tandis qu’Axel Merryl apporte sa visibilité en Afrique de l’Ouest francophone. Naxo complète cette formule pensée comme un morceau léger, dansant et immédiatement accessible.

Deux mois après sa sortie, « Ropero » n’est donc plus seulement une collaboration ponctuelle. Le titre devient un petit laboratoire de circulation musicale africaine : un artiste béninois, une star burundaise, une campagne médiatique au Kenya et des prochaines étapes prévues au Nigeria et au Bénin.

Si le million de vues venait à tomber dans les prochains jours, il offrirait surtout un symbole de plus à Axel Merryl : celui d’un artiste béninois qui continue d’élargir sa carte, marché après marché.