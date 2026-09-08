Gadji Celi : 40 ans de carrière, l’« Apothéose » fixée au 31 octobre à Abidjan

Gadji Celi prépare une nouvelle communion avec le public ivoirien. L’ancien capitaine des Éléphants devenu figure de la chanson donne rendez-vous le 31 octobre 2026 au Parc des Expositions d’Abidjan pour « Apothéose », un concert présenté comme le point culminant de la célébration de ses 40 ans de carrière.

La date figure désormais à l’agenda officiel du Parc des Expositions d’Abidjan. La billetterie Tikerama annonce de son côté un début de spectacle à 19 heures et présente la soirée comme la clôture des célébrations autour des quatre décennies de carrière de l’artiste.

Un rendez-vous placé sous le signe de la mémoire

Pour Gadji Celi, l’événement promet de jouer à fond la carte de la transmission et de la nostalgie. Son répertoire a accompagné plusieurs générations en Côte d’Ivoire, avec des chansons devenues familières bien au-delà de leur époque de sortie.

Ce retour sous les projecteurs intervient quelques jours après la remise en avant d’« Amoudjou », l’un de ses titres emblématiques, désormais doté d’un clip officiel vingt-six ans après sa sortie. Cette nouvelle vie visuelle du morceau sert aussi de passerelle vers le concert d’octobre, comme l’ont relevé plusieurs médias ivoiriens ces derniers jours.

Le site culturel ivoirien Anaya Media a encore remis le rendez-vous en lumière ce mardi 8 septembre, en insistant sur la dimension générationnelle du spectacle et sur la volonté de l’artiste de retrouver son public dans un format live d’envergure.

De la pelouse à la scène, une trajectoire à part

Gadji Celi occupe une place singulière dans l’imaginaire populaire ivoirien. Avant de s’imposer dans la musique, il a porté le brassard de capitaine de la sélection nationale et fait partie de la génération sacrée championne d’Afrique en 1992. Sa reconversion artistique a ensuite construit une seconde carrière, avec une identité musicale très liée aux souvenirs collectifs du pays.

Le choix d’un concert anniversaire au Parc des Expositions donne ainsi à « Apothéose » une portée qui dépasse le simple récital. L’enjeu sera autant de revisiter un catalogue connu du grand public que de mesurer la capacité de Gadji Celi à réunir, autour de ses classiques, ceux qui l’ont suivi depuis ses débuts et un public plus jeune.

À un peu moins de deux mois du rendez-vous, l’affiche est donc posée : le 31 octobre, Gadji Celi veut transformer ses 40 ans de carrière en grande soirée de retrouvailles à Abidjan.