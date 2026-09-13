KS Bloom attendu à Bangui le 27 septembre pour une première en Centrafrique

KS Bloom est attendu à Bangui le 27 septembre 2026 pour un concert au Complexe sportif de la capitale centrafricaine. La venue du rappeur gospel ivoirien, annoncée par l’artiste local Christafy Lamandet lors d’un point de presse début septembre, est présentée comme sa première prestation en République centrafricaine.

Publié le 13 sept. 2026 à 22:39 · Mis à jour le 13 sept. 2026

Le rendez-vous s’inscrit dans un programme de deux jours autour du nouvel album de Christafy Lamandet. Le 26 septembre, le chanteur centrafricain doit présenter « C’Dieu » lors d’une soirée de dédicace à la salle des fêtes Lory. Le lendemain, l’affiche doit réunir Christafy Lamandet et KS Bloom au Complexe sportif de Bangui.

Les organisateurs placent ces concerts sous les thèmes de la foi, de la paix et du vivre-ensemble. Christafy Lamandet a expliqué vouloir profiter de cette séquence pour sensibiliser la jeunesse et favoriser les échanges entre les scènes gospel centrafricaine et ivoirienne.

La présence de KS Bloom donne au projet une dimension régionale. Figure du gospel urbain ivoirien, l’artiste de Yopougon a poursuivi ses sorties musicales en 2026 avec notamment « Enfant béni », publié fin mai, après plusieurs singles parus plus tôt dans l’année.

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Après Bangui, les deux artistes doivent prolonger leur collaboration en Côte d’Ivoire, selon les annonces faites autour de l’événement. Aucun autre rendez-vous ivoirien n’a encore été détaillé à ce stade.