Serge Beynaud sacré meilleur artiste francophone 2025-2026 par Kèwalé People

Serge Beynaud ajoute une nouvelle distinction à son palmarès. Le chanteur et arrangeur ivoirien a été élu « Meilleur artiste francophone de l’année » pour la période 2025-2026 par Kèwalé People, à l’issue d’un vote associant un jury de journalistes africains et les lecteurs du magazine.

Le prix s’inscrit dans la 10e édition des Kèwalé Pan African Awards, organisée à Bamako du 11 au 13 septembre 2026. La cérémonie de remise des trophées était annoncée au Centre international de conférences de Bamako, où plusieurs personnalités du continent étaient attendues.

Pour Serge Beynaud, cette reconnaissance vient saluer une carrière qui continue de peser dans la musique urbaine francophone. L’artiste ivoirien reste l’une des figures majeures du coupé-décalé et de l’afropop, avec une présence régulière dans les classements et sur les scènes africaines.

Kèwalé People a notamment mis en avant sa constance artistique, son travail d’arrangeur et son rôle dans la production de jeunes talents à travers Star Factory Music. La distinction couvre la période 2025-2026.

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Une nouvelle récompense pour une figure du showbiz ivoirien

Ces dernières semaines, Serge Beynaud s’était déjà illustré dans les classements numériques en Côte d’Ivoire. Son titre « Attraper pour laisser » est récemment entré dans le Top 10 YouTube du pays, confirmant une actualité musicale toujours soutenue.