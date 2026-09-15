Didi B place « 13 IN MTL » dans le Top 10 YouTube au Canada

Moins de 48 heures après sa mise en ligne, « 13 IN MTL (Freestyle in America) » de Didi B a atteint la 7e place des tendances YouTube au Canada. En France , la vidéo restait ce mardi 15 septembre dans le classement, avec 277 000 vues relevées par TrendTube.

Publié le 13 septembre 2026 sur la chaîne du rappeur ivoirien, le freestyle a été tourné à Montréal. La réalisation et le montage sont signés David Nonos, avec des prises de vues assurées par Mr Wangni et David Nonos.

Le morceau prolonge le passage de Didi B au Québec. Le 26 août, il s’était produit à L’Olympia de Montréal dans le cadre du Festival Afro Tropic. Quelques semaines plus tard, il transforme cette étape canadienne en décor de clip, dans un format volontairement plus brut qu’un single classique.

Les relevés publics montrent une progression rapide. Kworb a enregistré « 13 IN MTL » au 7e rang des tendances YouTube au Canada et en France. Mardi, TrendTube le plaçait encore 13e en France, avec environ 277 000 vues. Ces chiffres évoluent au fil des mises à jour de YouTube et des services de suivi.

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La description de la vidéo mentionne RepatAgency, sous licence exclusive de LA Jet Records, division de Sony Music Entertainment. Cette sortie intervient aussi dans une séquence chargée pour Didi B, présent le 12 septembre à l’AFRIMMA Music Fest à Dallas.

Au 15 septembre, « 13 IN MTL » restait ainsi visible dans les tendances suivies en France, tandis que son passage dans le Top 10 canadien confirmait l’écho pris par le freestyle hors de Côte d’Ivoire.