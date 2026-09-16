Cinq ans après, « Diyilem » de Didi B entre 7e sur Deezer Côte d’Ivoire

« Diyilem » de Didi B s’est installé à la 7e place du dernier classement quotidien Deezer Côte d’Ivoire disponible, daté du 15 septembre 2026. Le relevé publié par Afrobeats Wire signale le morceau comme une nouvelle entrée, plus de cinq ans après sa sortie initiale.

Dans ce Top 100, « Diyilem » est la nouvelle entrée ivoirienne la mieux classée du jour. Le titre devance notamment « GANG » de Safarel Obiang, nouveau 30e, « IGBO » de Didi B, 57e, « Dohi » de Kiff No Beat, 59e, et « YESSOUÉ » de DJ Kerozen, 72e.

La remontée attire l’attention par l’âge du morceau. Apple Music date « Diyilem » du 17 février 2021 et le présente comme un single de 3 min 02 s. Le clip diffusé par TRACE Music sur YouTube avait été mis en ligne deux jours plus tôt, le 15 février 2021, et dépasse aujourd’hui 3,2 millions de vues.

Le titre appartient à une période charnière de la carrière solo de Didi B. Le rappeur ivoirien, de son vrai nom Bassa Zéréhoué Diyilem, consolidait alors son identité en dehors de Kiff No Beat, avant l’enchaînement de projets qui l’a installé durablement parmi les principales figures du rap ivoire.

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Le classement du 15 septembre montre aussi que Didi B reste présent avec plusieurs générations de morceaux. « IGBO » apparaît comme une autre nouvelle entrée à la 57e place, tandis que « Gaou la », enregistré avec 6uff, figure au 80e rang après six jours dans le suivi du même classement.

La performance de « Diyilem » intervient dans un classement dominé par Himra, dont « BITCH & MONEY », « BARA BARA » et « PLUS DE LOVE » occupent les trois premières places. Dans ce contexte très concurrentiel, la 7e position d’un titre paru en 2021 constitue le signal le plus net du jour pour le catalogue ancien de Didi B.