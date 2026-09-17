Himra demande à YouTube d’ouvrir la monétisation en Côte d’Ivoire

Le rappeur ivoirien Himra a appelé YouTube à ouvrir la monétisation aux créateurs basés en Côte d’Ivoire, relançant mercredi 16 septembre 2026 un débat ancien sur l’accès au Programme Partenaire YouTube dans le pays. Sa prise de parole intervient alors que la plateforme ne fait toujours pas figurer la Côte d’Ivoire parmi les territoires éligibles à son programme de partage des revenus.

Selon Linfodrome, l’artiste a formulé cette demande dans une publication relayée le 16 septembre, dans le sillage d’un plaidoyer déjà porté ces derniers mois par Tiakola en faveur d’une meilleure rémunération des contenus africains. Le média culturel Mbote a également rapporté l’interpellation de Himra, en soulignant le contraste avec plusieurs pays africains où le dispositif est déjà ouvert.

La liste officielle de YouTube confirme que le Programme Partenaire est disponible notamment au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, au Kenya, en Afrique du Sud, en Ouganda et en Tanzanie, mais pas en Côte d’Ivoire. L’accès au YPP conditionne notamment le partage de revenus publicitaires ainsi que plusieurs fonctionnalités de monétisation et de soutien aux créateurs éligibles.

La sortie de Himra prend un relief particulier au regard de son poids actuel sur les plateformes. Le 16 septembre, Bénin Web TV relevait sa présence, seul ou en collaboration, sur 23 des 30 premières places du classement Apple Music Côte d’Ivoire. Sur YouTube, plusieurs de ses titres figuraient encore parmi les morceaux les plus écoutés dans le pays dans les derniers relevés publics disponibles, notamment « PLUS DE LOVE », « BARA BARA » et « CANALISER ».

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Une revendication qui dépasse sa carrière

Le débat ne concerne pas seulement les artistes musicaux. En l’absence de la Côte d’Ivoire dans la liste actuelle du Programme Partenaire, les vidéastes, humoristes, influenceurs et autres créateurs basés dans le pays ne peuvent pas adhérer au YPP depuis le territoire selon les conditions d’éligibilité affichées par YouTube.

À la date du 17 septembre 2026, la documentation publique de YouTube ne mentionne aucune date d’ouverture du Programme Partenaire en Côte d’Ivoire. Le pays reste absent de la liste officielle alors que le Ghana, le Nigeria et le Sénégal, trois marchés ouest-africains voisins, y figurent.