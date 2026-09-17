Kerozen pousse Ariel Sheney vers un concert au Parc des Expositions

DJ Kerozen a publiquement encouragé Ariel Sheney à viser un concert solo au Parc des Expositions d’Abidjan, dans une prise de parole relayée mercredi 16 septembre 2026. Le chanteur ivoirien a salué la dynamique actuelle de son confrère autour de « Ce Que Dieu A Fait » et lui a souhaité un retour sur une grande scène de la capitale économique.

L’appel de Kerozen ne constitue toutefois pas l’annonce d’un spectacle. Aucun organisateur, aucune date et aucune billetterie n’ont été officialisés pour un éventuel concert d’Ariel Sheney au Parc des Expositions. L’initiative reste, à ce stade, un soutien public d’un artiste à un autre.

Cette sortie intervient quelques semaines après le retour musical d’Ariel Sheney avec « Ce Que Dieu A Fait », dévoilé le 28 août. Le morceau, présenté par l’artiste comme une prière et un hommage à son épouse Nadiya Sabeh, s’inscrit dans une période très personnelle de sa carrière.

Le titre a rapidement trouvé un écho en Côte d’Ivoire. Début septembre, il a intégré le Top 3 hebdomadaire de YouTube dans le pays, prolongeant la visibilité d’Ariel Sheney après plusieurs mois marqués par le deuil et une présence publique plus mesurée.

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Un soutien public plutôt qu’une annonce de concert

Dans son message, Kerozen a surtout insisté sur le potentiel scénique de son confrère. Iris Médias, qui a relayé la publication Facebook, indique qu’il l’a félicité pour son nouveau titre avant d’évoquer l’idée d’un concert solo au Parc des Expositions d’Abidjan.

Le lieu est devenu ces dernières années une scène de référence pour les grands rendez-vous musicaux en Côte d’Ivoire. Une éventuelle date d’Ariel Sheney y marquerait donc un cap important, mais le chanteur n’a pas, à ce jour, confirmé un projet de cette ampleur.

Sur son site officiel, Ariel Sheney présente « Ce Que Dieu A Fait » comme son nouveau single du 28 août 2026, crédité « Ariel Sheney feat. NS (Nadiya Sabeh) ». Le morceau reste disponible sur les principales plateformes de streaming et sur YouTube.