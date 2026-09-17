Himra se produit ce soir à La Madeleine de Bruxelles

Le rappeur ivoirien Himra est attendu ce jeudi 17 septembre 2026 sur la scène de La Madeleine, à Bruxelles. La date figure au programme officiel 2026 de la salle publié par la Ville de Bruxelles, qui inscrit l’artiste ivoirien à l’affiche du 17 septembre au 14, rue Duquesnoy.

Le concert intervient au cœur d’une semaine où Himra conserve une présence exceptionnelle dans les classements musicaux ivoiriens. Le relevé Apple Music Côte d’Ivoire de la semaine du 17 septembre place des titres auxquels il participe aux sept premières positions, puis aux 9e et 10e places.

« BIRDMAN & WEEZY », collaboration d’AsapJo avec Himra, occupe la première place du classement, devant « DJOROBITE », « PLUS DE LOVE » et « CANALISER ». « STRIP » avec Gazo, « BARA BARA » et « BITCH & MONEY » avec BabyDaiz et Zlatan complètent les sept premières positions. « NAIGAIDJAN » et « ANXIETE », avec ElGrandeToto et La Fouine, apparaissent ensuite aux 9e et 10e rangs.

Cette concentration prolonge la dynamique observée la veille en Côte d’Ivoire. Le 16 septembre, Himra apparaissait seul ou en collaboration sur 23 des 30 premières places du classement Apple Music local, dont les neuf premières, une performance déjà relevée par Bénin Web TV.

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La date bruxelloise donne désormais à cette actualité numérique un prolongement scénique. La programmation municipale de La Madeleine place Himra entre Hypnotic, annoncé le 13 septembre, et la finale belge de Red Bull Dance Your Style prévue le 19 septembre. Un média ivoirien, BeNews, annonce de son côté le début du concert à 20 heures.

Au classement Apple Music Côte d’Ivoire actualisé pour la semaine du 17 septembre, « BIRDMAN & WEEZY » reste n°1, tandis que « DJOROBITE » et « PLUS DE LOVE » occupent respectivement les deuxième et troisième places.