Kajeem convie Didier Awadi à « Convocation Acte 3 » le 10 octobre

Kajeem a fixé au samedi 10 octobre 2026 la troisième édition de « Convocation » au Palais de la Culture Bernard Binlin-Dadié à Abidjan, avec le rappeur sénégalais Didier Awadi annoncé comme invité. Le concert est programmé à 20 h 30.

Organisé par Black Star Label, le rendez-vous est déjà en billetterie avec trois catégories : 10 000 FCFA en grand public, 15 000 FCFA en VIP et 25 000 FCFA en VVIP.

« Convocation Acte 3 » prolonge une série de concerts portée par Kajeem autour du reggae et de la scène engagée. L’édition précédente s’était tenue le 4 octobre 2025 au Palais de la Culture d’Abidjan, où le chanteur avait réuni plusieurs invités de la scène ivoirienne.

Didier Awadi est le principal invité nommément annoncé pour ce troisième acte. Figure historique du rap sénégalais, il partagera l’affiche avec Kajeem pour une rencontre entre rap et reggae.

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Kajeem poursuit sa série « Convocation »

Le nouvel épisode arrive un an après « Convocation Acte 2 ». Kajeem reste ainsi au Palais de la Culture pour cette série de rendez-vous scéniques, mais élargit cette fois l’affiche avec un invité venu de la scène hip-hop sénégalaise.

Le concert du 10 octobre débutera à 20 h 30 au Palais de la Culture Bernard Binlin-Dadié. Les billets sont proposés à 10 000, 15 000 et 25 000 FCFA selon les catégories.