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Tyson Fury-Anthony Joshua: Londres veut accueillir le choc des poids lourds

Le choc tant attendu entre Tyson Fury et Anthony Joshua pourrait bien se disputer à Londres. Le maire Sadiq Khan fait le forcing pour convaincre les organisateurs de choisir Wembley et offrir à la capitale britannique l’une des plus grandes soirées de boxe de ces dernières années.

Romaric Déguénon
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Monde - Sport
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Tyson Fury-Anthony Joshua: Londres veut accueillir le choc des poids lourds
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Un bras de fer se profile autour du lieu du très attendu combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Alors que les discussions se poursuivent autour de cette affiche entre deux figures majeures de la boxe britannique, Londres entend bien tirer son épingle du jeu. Jeudi, le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, a clairement affiché son souhait de voir le duel se tenir au stade de Wembley. Il a également appelé les promoteurs à prendre contact avec les autorités londoniennes afin d’étudier les conditions d’organisation de l’événement.

« Un message aux organisateurs : nous voulons que l’événement ait lieu à Londres. Contactez-nous, nous sommes vraiment très intéressés », a déclaré Khan à BBC Sport. Le stade de Wembley, habitué aux grandes soirées de boxe, apparaît ainsi comme l’une des options privilégiées pour accueillir ce combat très attendu entre les deux anciens champions du monde britanniques.

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