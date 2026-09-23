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Formule 1 : Hamilton rejette le sprint de Monaco prévu en 2027

Lewis Hamilton a contesté mercredi 23 septembre l’ajout d’une course sprint au Grand Prix de Monaco à partir de 2027. Le pilote Ferrari estime que ce format ne résoudra pas le principal problème de la manche monégasque, où les dépassements restent extrêmement rares dans les rues étroites de Monte-Carlo.

Henry DONCHE
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Formule 1 : Hamilton rejette le sprint de Monaco prévu en 2027
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Le septuple champion du monde, triple vainqueur à Monaco, reconnaît l’intérêt d’avoir deux séances de qualifications pendant le week-end. Il juge toutefois qu’une épreuve de 100 km le samedi ajouterait surtout une course potentiellement processionnelle à celle du dimanche.

Lando Norris estime également que d’autres circuits conviendraient mieux au format. Max Verstappen s’attend pour sa part à retrouver le même scénario que lors du Grand Prix, selon des déclarations recueillies à Bakou et rapportées par Reuters.

La Formule 1 portera de six à dix le nombre de week-ends sprint en 2027. Monaco, Bahreïn, l’Australie, le Japon et Abou Dhabi accueilleront ce format pour la première fois. L’organisation affirme que l’audience totale des week-ends sprint est supérieure de 12 % à celle des rendez-vous traditionnels.

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