FIFA : quatre fédérations contestent la réforme d’Infantino

Les fédérations d’Allemagne, des Pays-Bas, de Suède et du pays de Galles ont jugé insuffisante, mardi 22 septembre, la réforme de la gouvernance proposée par Gianni Infantino. Leur contestation intervient après l’abandon d’un projet visant à céder 20 % des activités commerciales de la FIFA.

Dans une lettre adressée aux 211 associations membres, le président de la FIFA propose une évaluation externe et indépendante des processus de décision, ainsi que des consultations sur la conduite des grands projets stratégiques. Il assure aussi que les positions des fédérations n’auront aucune incidence sur l’accès aux programmes de développement.

Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande et membre du Conseil de la FIFA, a présenté cette initiative comme une manœuvre destinée à favoriser la réélection d’Infantino en mars 2027. Il estime que le dirigeant suisse n’a plus la crédibilité nécessaire pour conduire lui-même une réforme de l’institution.

La Fédération néerlandaise reconnaît que certaines mesures correspondent à ses demandes, mais considère que la confiance n’est pas rétablie. Elle maintient son appel à un changement de direction en 2027. Son homologue suédoise juge également les propositions tardives et insuffisantes.

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Au pays de Galles, le directeur général Noel Mooney a contesté la portée du texte sur BBC Radio Wales. Il souhaite que la FIFA utilise davantage ses réserves au bénéfice des associations membres au lieu de chercher des investisseurs privés. La Belgique avait déjà refusé de soutenir Infantino sans réponses sur une précédente controverse.

Le projet FIFA Forward Enterprise devait inclure des droits commerciaux liés à la Coupe du monde. Il a été abandonné en juillet après l’opposition de l’UEFA, de la Confédération asiatique et de la CONCACAF. Le Conseil de la FIFA doit revenir sur la gouvernance le 15 octobre, tandis que les candidatures à la présidence sont attendues avant le 18 novembre.