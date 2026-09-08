All Blacks-Springboks : plusieurs changements attendus avant le test décisif à Baltimore

Les All Blacks préparent plusieurs changements pour le quatrième et dernier test de leur série face aux Springboks, samedi 12 septembre 2026 à Baltimore, aux États-Unis. L’entraîneur néo-zélandais Dave Rennie a indiqué mardi qu’il comptait remanier son équipe alors que l’Afrique du Sud mène la série 2-1.

La Nouvelle-Zélande doit notamment composer avec plusieurs absences importantes. Le capitaine Ardie Savea est rentré au pays après une luxation de l’épaule, tandis que Luke Jacobson souffre d’une blessure au coude. Quinn Tupaea est également indisponible après une atteinte aux ligaments du genou.

Ces forfaits obligent le staff à revoir plusieurs combinaisons avant le rendez-vous de Baltimore. Le demi d’ouverture Richie Mo’unga, rappelé dans le groupe comme renfort après des blessures, fait partie des options étudiées, mais la composition définitive doit être annoncée jeudi.

Les Springboks abordent cette dernière rencontre avec l’avantage après leur victoire 29-24 lors du troisième test. L’Afrique du Sud a déjà annoncé deux changements dans son XV de départ pour tenter de conclure la série, tandis que les All Blacks cherchent à revenir à 2-2.

La série avait pourtant débuté à l’avantage de la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks avaient remporté le premier test 33-16 à Johannesburg, avant que les Springboks ne renversent la dynamique au fil des rencontres suivantes.

Un quatrième test historique aux États-Unis

Le match de Baltimore constitue la quatrième et dernière étape de la série baptisée « Rugby’s Greatest Rivalry ». La fédération néo-zélandaise présente cette rencontre aux États-Unis comme un rendez-vous historique dans la longue rivalité entre les deux nations les plus titrées du rugby mondial.

Pour Dave Rennie, l’objectif est désormais de retrouver davantage de précision et de maîtrise dans les moments clés. Les All Blacks ont laissé échapper plusieurs opportunités lors du troisième test et devront aussi gérer un effectif remanié face à une équipe sud-africaine qui s’appuie sur sa puissance dans les phases de conquête.

La composition néo-zélandaise attendue jeudi permettra de mesurer l’ampleur des changements annoncés. Une victoire à Baltimore offrirait aux All Blacks un partage de la série, tandis qu’un nouveau succès des Springboks leur donnerait un avantage final de 3-1.