Champions League : 18 matchs rendront hommage aux victimes des inondations au Népal

La Champions League 2026-2027 s’ouvre avec un hommage aux victimes des inondations au Népal : une minute de silence et une banderole de solidarité précéderont les 18 rencontres programmées du 8 au 10 septembre.

Le football européen marquera le début de la phase de ligue de la Champions League par un hommage au Népal. Avant chacun des 18 matchs programmés mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 septembre, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes des crues soudaines qui ont frappé le pays le 26 août.

Une banderole portant le message « You are not alone Nepal » sera également déployée avant les rencontres. L’UEFA a présenté cette initiative comme un geste de solidarité envers les familles touchées et les communautés engagées dans les opérations de secours et de reconstruction.

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré que la famille du football européen souhaitait exprimer ses condoléances et son soutien au peuple népalais, tout en lui souhaitant force et résilience face aux conséquences de la catastrophe.

Cette première semaine de la compétition comprend six matchs par jour. Le programme débute mardi avec notamment Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City et Borussia Dortmund-Villarreal, avant Liverpool-Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava et Napoli-Arsenal mercredi. Jeudi, Manchester United-Sabah, Bayern Munich-Bodø/Glimt et Fenerbahçe-Roma figurent notamment à l’affiche.

L’hommage intervient moins de deux semaines après les crues dévastatrices du 26 août dans l’Himalaya, qui ont provoqué un lourd bilan humain au Népal et dans les zones voisines. Les recherches et les opérations d’assistance se poursuivent dans plusieurs secteurs touchés.

La phase de ligue 2026-2027 doit se poursuivre jusqu’au 27 janvier 2027. L’initiative annoncée pour la semaine d’ouverture associe ainsi la reprise sportive à un message de soutien international aux populations sinistrées du Népal.