US Open 2026 : fin de 149 ans de demi-finales pour le revers à une main

La victoire de Ben Shelton sur Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale de l’ US Open 2026 a mis fin à une série de 149 ans pour le revers à une main dans le tennis masculin. Pour la première fois depuis Wimbledon 1877, aucun joueur utilisant ce coup n’a atteint une demi-finale de Grand Chelem au cours de la saison.

Shelton a battu Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 dimanche à New York. Le Grec était le dernier joueur du tableau masculin encore en lice à utiliser un revers à une main, après l’élimination de Denis Shapovalov par Shelton au troisième tour.

Le revers à une main, longtemps dominant dans le tennis masculin, a progressivement reculé face au revers à deux mains, plus courant dans le jeu moderne. Roger Federer et Stan Wawrinka en ont été les représentants les plus marquants de ces dernières décennies, après John McEnroe, Ivan Lendl, Pete Sampras, Stefan Edberg ou encore Gustavo Kuerten.

Après sa défaite, Tsitsipas a regretté la disparition progressive de ce geste. Il estime que seuls 2 % à 3 % des joueurs l’utilisent désormais, contre une très large majorité au milieu du XXe siècle. Cette estimation est celle du joueur grec et ne constitue pas une statistique officielle du circuit.

Tsitsipas voit dans cette évolution le reflet d’une uniformisation plus large des styles de jeu, avec moins de serveurs-volleyeurs, de contre-attaquants ou de profils très différenciés. Le revers à une main reste présent sur le circuit, mais la saison 2026 marque une rupture symbolique dans l’histoire des tournois du Grand Chelem.