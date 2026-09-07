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US Open 2026 : Emma Navarro rejoint Pegula en quarts

Emma Navarro s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’US Open 2026 en battant Anna Kalinskaya 6-4, 6-2 dimanche soir sur le court Arthur-Ashe à New York. Tête de série n°26, l’Américaine retrouvera sa compatriote Jessica Pegula pour une place en demi-finales.

Léon KABORÉ
Publié le à
Monde - Sport
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US Open 2026 : Emma Navarro rejoint Pegula en quarts
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Navarro a bouclé la rencontre en 1 h 21, selon la WTA, et a renversé un face-à-face qui lui était jusque-là défavorable : Kalinskaya avait remporté leurs deux précédentes confrontations. Solide dans les échanges et plus efficace dans les moments importants, l’Américaine n’a pas laissé son adversaire relancer le match après avoir pris l’avantage dans la deuxième manche.

Cette qualification marque le retour de Navarro dans les huit dernières joueuses à Flushing Meadows, deux ans après sa demi-finale de 2024. Il s’agit également de son premier quart de finale en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2025.

Son parcours new-yorkais avait déjà pris une dimension supplémentaire au tour précédent. Navarro avait éliminé la Tchèque Karolina Muchova, alors tête de série n°7, sur le score de 6-3, 7-5. Reuters avait alors souligné qu’il s’agissait de sa troisième victoire de la saison contre une joueuse du Top 10.

En quarts, Navarro affrontera Jessica Pegula, tête de série n°3. Pegula s’est qualifiée en dominant la Roumaine Sorana Cirstea 6-3, 6-4. Reuters rapporte que la finaliste de l’édition 2024 poursuit ainsi sa quête d’un premier titre du Grand Chelem.

La WTA présente cette rencontre Navarro-Pegula comme le premier quart de finale entièrement américain à l’US Open depuis 2015. Le duel s’inscrit dans une édition où les joueurs et joueuses des États-Unis sont particulièrement nombreux dans la deuxième semaine du tournoi.

Les quarts de finale du simple dames sont programmés les 8 et 9 septembre. La gagnante du duel entre Navarro et Pegula poursuivra sa route vers les demi-finales du 10 septembre, avant une finale prévue le 12 septembre.

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