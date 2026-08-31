US Open: Novak Djokovic éliminé dès le premier tour après un combat de 4h36

Novak Djokovic a subi une élimination surprise dès le premier tour de l’US Open, battu en cinq sets par l’Argentin Mariano Navone. Éprouvé physiquement dans des conditions difficiles, le Serbe voit ainsi s’envoler son rêve d’un 25e titre du Grand Chelem.

Novak Djokovic a connu une sortie de route aussi précoce qu’inattendue à l’US Open. Le Serbe, qui visait un 25e titre du Grand Chelem, s’est incliné dès le premier tour face à l’Argentin Mariano Navone, au terme d’un marathon de 4 heures et 36 minutes. Le 39e joueur mondial a pris le meilleur sur l’ancien numéro un mondial en cinq sets (7-6 [7-5], 5-7, 4-6, 6-2, 6-1), au terme d’une rencontre particulièrement éprouvante.

Après avoir remporté le premier set au tie-break, Djokovic a progressivement repris le contrôle des échanges en remportant les deuxième et troisième manches. Mais le Serbe a ensuite été rattrapé par la fatigue et des difficultés physiques, dans des conditions particulièrement chaudes et humides à New York.

Navone en a profité pour renverser complètement la rencontre. L’Argentin a dominé les deux derniers sets et s’est offert l’une des plus belles victoires de sa carrière. Ce revers met également un terme aux ambitions de Djokovic de décrocher un cinquième sacre à Flushing Meadows. Il s’agit par ailleurs de son élimination la plus précoce en Grand Chelem depuis l’Open d’Australie 2006. Un coup d’arrêt majeur pour le champion serbe, dont la quête d’un 25e Majeur devra encore attendre.