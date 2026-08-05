Ecosse: quatre boxeurs ougandais portés disparus après les Jeux du Commonwealth, une enquête ouverte

Quatre membres de l’équipe ougandaise de boxe ont disparu après les Jeux du Commonwealth de Glasgow. Selon un média ougandais, ils auraient volontairement choisi de rester au Royaume-Uni pour y demander l’asile. La police écossaise et les autorités britanniques ont ouvert une enquête.

Quatre boxeurs ougandais sont portés disparus après leur participation aux Jeux du Commonwealth de Glasgow. Leur disparition a conduit la police écossaise et les services de l’immigration britanniques à ouvrir une enquête. L’information a été révélée par le média ougandais NBS Sport, selon lequel les quatre athlètes n’ont pas rejoint la délégation ougandaise avant son départ d’Écosse, prévu mardi. Les sportifs concernés sont Angel Katushabe, Nuhu Batte, Ibrahim Khemis et Emily Nakalema. Ils faisaient partie de l’équipe ougandaise de boxe, composée de six athlètes.

D’après NBS Sport, l’un des boxeurs disparus, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a indiqué que le groupe avait volontairement choisi de rester au Royaume-Uni afin d’y solliciter l’asile. Selon ce témoignage, cette décision est motivée par la volonté de bénéficier de meilleures conditions d’entraînement et de perspectives de carrière plus favorables. « Nous voulons poursuivre nos carrières de boxeurs dans un endroit où les opportunités sont meilleures », aurait confié l’athlète, appelant par ailleurs les Ougandais à ne pas condamner leur choix.

La police écossaise a confirmé avoir été saisie de plusieurs signalements concernant la disparition d’athlètes. « La police écossaise a reçu des signalements concernant plusieurs athlètes portés disparus. Une enquête est en cours afin d’établir les circonstances de ces disparitions, et des échanges préliminaires ont eu lieu avec le ministère de l’Intérieur », a indiqué un porte-parole. Le directeur général des Jeux du Commonwealth, Phil Batty, a assuré que les organisateurs travaillaient en étroite collaboration avec les autorités chargées de la sécurité et de l’immigration afin de garantir le respect des règles d’entrée et de sortie du territoire. L’agence de presse britannique précise enfin que le ministère de l’Intérieur prendra les mesures appropriées si des infractions à la législation sur l’immigration sont établies, tout en poursuivant ses efforts pour lutter contre les détournements du système migratoire britannique.