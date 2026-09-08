Coupe Davis : Arthur Fils forfait contre le Canada pour ménager sa santé

Arthur Fils a déclaré forfait pour la rencontre de Coupe Davis entre le Canada et la France, programmée les 18 et 19 septembre 2026 au Centre Vidéotron de Québec. Le Français, n°11 mondial, explique vouloir ménager sa santé après une saison marquée par plusieurs périodes d’arrêt et prévoit un bilan complet avant de reprendre l’entraînement.

Le joueur de 22 ans avait été retenu en août par le capitaine Paul-Henri Mathieu avec Quentin Halys, Pierre-Hugues Herbert et Arthur Rinderknech. La Fédération française de tennis avait alors précisé que la composition pouvait encore évoluer avant la rencontre qualificative pour le Final 8.

Fils sort d’un US Open écourté dès le premier tour par Stefanos Tsitsipas. Cette élimination est intervenue après une séquence très solide depuis son retour sur le circuit en février.

Le Français revient d’une longue période d’indisponibilité liée à une fracture de fatigue au bas du dos en 2025. Il a de nouveau connu des absences intermittentes cette saison, ce qui nourrit sa volonté de ne pas enchaîner sans contrôle médical complet.

Cette prudence intervient au terme d’une saison qui l’a ramené au premier plan, avec notamment son premier titre en Masters 1000 à Cincinnati. Son forfait prive toutefois la France de son joueur le mieux classé pour le déplacement au Canada.

La rencontre Canada–France se jouera au Centre Vidéotron de Québec. Le vainqueur rejoindra la phase finale de la Coupe Davis prévue à Bologne en novembre, où sept qualifiés retrouveront l’Italie, pays hôte.

Aucun remplaçant n’avait encore été officiellement annoncé au moment de la publication. La France conserve la possibilité d’ajuster son groupe avant le début de la rencontre.