US Open 2026 : Khachanov renverse Tien en cinq sets et retrouve les quarts

Karen Khachanov a renversé l’Américain Learner Tien lundi 7 septembre à New York, 7-5, 4-6, 6-7(6), 6-1, 6-4, pour se qualifier en quarts de finale de l’US Open 2026 après 3 h 50 de jeu.

Mené deux sets à un, le Russe a repris le contrôle dans la quatrième manche, remportée 6-1, avant de conclure le cinquième set 6-4 au Louis Armstrong Stadium.

Khachanov signe son septième quart de finale en Grand Chelem et son deuxième à New York après celui de 2022. Il avait créé l’une des surprises du tournoi au deuxième tour en éliminant Felix Auger-Aliassime, alors tête de série numéro 3.

Le parcours de Learner Tien s’arrête en huitièmes après une campagne où l’Américain avait notamment éliminé Gaël Monfils puis Jakub Mensik. Tête de série numéro 14, il visait un premier quart de finale à Flushing Meadows.

Khachanov affrontera désormais le Belge Alexander Blockx, tête de série numéro 28, tombeur de Francisco Cerundolo en quatre manches et qualifié pour son premier quart de finale en Grand Chelem.

Dans un autre secteur du tableau masculin, Ben Shelton a éliminé Stefanos Tsitsipas et doit défier Carlos Alcaraz pour une place dans le dernier carré.