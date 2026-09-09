US Open 2026 : Ben Shelton élimine Carlos Alcaraz dans un quart achevé à 3h33

Ben Shelton a éliminé le tenant du titre Carlos Alcaraz en quarts de finale de l’US Open, mercredi 9 septembre à New York, au terme d’un marathon de cinq sets conclu 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7). L’Américain de 23 ans décroche ainsi sa place dans le dernier carré, où il affrontera son compatriote Frances Tiafoe .

La rencontre a débuté mardi à 23 h 05, heure locale, sur le court Arthur-Ashe et s’est terminée mercredi à 3 h 33, après 4 h 28 de jeu. Ce dénouement établit le record du match achevé le plus tardivement dans l’histoire du tournoi new-yorkais, dépassant la marque de 2 h 50 fixée par le quart de finale entre Alcaraz et Jannik Sinner en 2022.

Alcaraz a remporté le premier set au jeu décisif avant de voir Shelton prendre le contrôle des deux manches suivantes, 6-1 puis 6-3. Le champion en titre a réagi avec autorité dans le quatrième set, gagné 6-1, pour pousser l’Américain dans une cinquième manche où aucun des deux joueurs n’a réussi à faire le break.

Le match s’est finalement joué dans un super tie-break. Shelton a résisté aux accélérations de l’Espagnol et a conclu 10 points à 7, scellant sa première victoire en quatre confrontations face à Alcaraz. L’Américain avait déjà atteint les demi-finales de l’US Open en 2023, mais cette qualification prend une autre dimension face à un adversaire qui arrivait à New York en tenant du titre.

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La défaite met fin au parcours d’Alcaraz, qui restait invaincu en Grand Chelem face aux joueurs américains avant cette rencontre. Pour Shelton, le succès ouvre désormais une demi-finale entièrement américaine contre Frances Tiafoe, tombeur d’Alex Michelsen en cinq sets. Un joueur des États-Unis sera donc présent en finale masculine dimanche.

Une bataille jusqu’au milieu de la nuit

Shelton a construit son succès autant avec son service puissant qu’avec sa capacité à tenir les échanges. Après avoir laissé filer le premier set malgré une résistance solide, il a imposé davantage de rythme dans les deuxième et troisième manches, profitant aussi d’une hausse des fautes directes d’Alcaraz.

L’Espagnol, septuple vainqueur en Grand Chelem, a pourtant relancé le suspense dans le quatrième set en augmentant son intensité et en prenant trois fois le service de son adversaire. La cinquième manche a ensuite tourné à l’épreuve de nerfs, chacun conservant sa mise en jeu jusqu’au jeu décisif.

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Le public de l’Arthur-Ashe Stadium est resté nombreux malgré l’heure avancée. Shelton a expliqué après la rencontre avoir puisé dans le soutien de ses proches et du public new-yorkais pour tenir jusqu’au bout de ce duel de plus de quatre heures.

Une finale américaine assurée

La demi-finale entre Shelton et Tiafoe garantit la présence d’un Américain en finale du simple messieurs. Les États-Unis attendent toujours un nouveau champion masculin en Grand Chelem depuis le titre d’Andy Roddick à l’US Open en 2003.

Tiafoe s’est qualifié en renversant Alex Michelsen 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 (10-6). Shelton, de son côté, arrive dans le dernier carré après avoir notamment éliminé Stefanos Tsitsipas en huitièmes de finale puis le tenant du titre Alcaraz au terme du match le plus tardif de l’histoire du tournoi.