Formule 1 : Hadjar revient chez Red Bull après trois Grands Prix d’absence

Isack Hadjar retrouvera le volant de la Red Bull au Grand Prix d’Azerbaïdjan après avoir manqué trois courses en raison d’une blessure au poignet. L’écurie a confirmé mardi que le Français était suffisamment rétabli pour reprendre la compétition à Bakou.

Le pilote de 21 ans n’avait pas participé aux Grands Prix des Pays-Bas, d’Italie et d’Espagne après s’être blessé pendant un entraînement physique lors de la pause estivale. Son troisième forfait consécutif avait été confirmé avant la course de Madrid.

Hadjar retrouvera Max Verstappen au sein de l’équipe principale. Liam Lawson, appelé pour assurer l’intérim, regagnera Racing Bulls après avoir marqué des points dans deux des trois courses disputées avec Red Bull.

Ce retour remet également Yuki Tsunoda dans son rôle de pilote de réserve. Le Japonais avait temporairement rejoint Racing Bulls afin de compenser la promotion de Lawson pendant l’absence de Hadjar.

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Les essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan débuteront jeudi sur le circuit urbain de Bakou. Les qualifications auront lieu vendredi et la course samedi, un calendrier avancé en raison de la journée nationale de commémoration observée dimanche dans le pays.