F1 : Isack Hadjar manque un 3e Grand Prix, Lawson le remplace à Madrid

Isack Hadjar manquera le Grand Prix d’Espagne 2026, disputé ce week-end à Madrid, sa troisième absence consécutive en Formule 1 en raison d’une blessure au poignet. Liam Lawson le remplacera une nouvelle fois chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen.

Le Français s’était blessé au poignet pendant un entraînement au cours de l’été et avait déjà dû renoncer aux Grands Prix des Pays-Bas et d’Italie. Red Bull estime que sa récupération évolue positivement mais ne le considère pas encore prêt à reprendre la compétition.

Hadjar sera néanmoins présent à Madrid avec l’équipe. Red Bull a choisi de maintenir Lawson dans son baquet pendant que Yuki Tsunoda poursuit son remplacement chez Racing Bulls, où il fera équipe avec le Britannique Arvid Lindblad.

Lawson avait pris la place d’Hadjar à Zandvoort puis à Monza. Le paddock arrive dans la capitale espagnole après le Grand Prix d’Italie remporté par Kimi Antonelli à Monza.

Le rendez-vous madrilène inaugure le nouveau circuit MadRing pour le Grand Prix d’Espagne. Hadjar devra donc attendre au moins une course supplémentaire avant de retrouver son volant dans la seconde partie de saison.