GP d’Italie 2026 : Kimi Antonelli gagne à Monza en partant 19e

Kimi Antonelli a signé dimanche 6 septembre 2026 l’une des remontées les plus spectaculaires de la saison de Formule 1 en remportant le Grand Prix d’Italie à Monza après un départ depuis la 19e place. Le pilote Mercedes s’est imposé devant son coéquipier George Russell et Max Verstappen, mettant fin à soixante ans d’attente pour une victoire italienne à domicile.

Sanctionné sur la grille après un changement d’éléments de son groupe propulseur, Antonelli avait débuté la course presque tout au fond du peloton. Il a pourtant gagné rapidement plusieurs positions avant qu’un accident de Charles Leclerc dans les premiers tours ne provoque un drapeau rouge et ne rebattre les cartes.

À la relance, le jeune Italien a poursuivi sa remontée jusqu’aux avant-postes. Une neutralisation virtuelle en milieu de course lui a permis de chausser des pneus plus frais, tandis que Russell restait en piste avec des gommes plus usées. Antonelli a ensuite repris le contact puis dépassé son coéquipier dans les derniers tours.

Le succès est historique à plusieurs titres. Selon la Formule 1, aucun pilote italien n’avait remporté le Grand Prix d’Italie depuis 1966. Antonelli décroche également sa septième victoire de la saison et consolide sa première place au championnat, avec 66 points d’avance sur Russell après cette treizième manche.

Monza bascule dans la fête italienne

La victoire d’Antonelli a déclenché une immense célébration dans les tribunes de Monza, où les tifosi espéraient habituellement un succès Ferrari. Cette fois, c’est le pilote italien de Mercedes qui a porté les couleurs nationales sur la plus haute marche du podium.

Verstappen a complété le podium, devant Lando Norris et Oscar Piastri. Ferrari a terminé la course sans place dans le top 3, Lewis Hamilton franchissant la ligne en sixième position.

La prochaine manche du championnat doit se disputer à Madrid, sur un nouveau circuit urbain. Antonelli y arrivera avec un avantage renforcé et un succès à Monza qui marque déjà sa saison 2026.